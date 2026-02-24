Planul primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care viza ca locuitorii să nu mai plătească pentru apa caldă și căldura furnizată de Termoenergetica și ELCEN dacă serviciile nu respectă parametrii tehnici, a fost blocat la nivelul Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Ședința CGMB, programată pentru 24 februarie la ora 11:00, nu va include proiectul pe ordinea de zi, ceea ce înseamnă că inițiativa nu va fi discutată și votată în acest moment.

Edilul PSD a declarat că întreg aparatul administrativ al Primăriei Municipiului București a încălcat Codul Administrativ, iar documentele necesare pentru ședință nu au fost întocmite corect.

În plus, primarul Sectorului 4 a acuzat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pune piedici proiectului.

„Au încălcat grosolan Codul Administrativ, tot aparatul administrativ al PMB, documentele necesare derulării ședinței nu au fost realizate. O să cerem demisia celor care nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu, vom face plângeri penale pentru abuzuri în serviciu și pentru secretarul primăriei”, a declarat Daniel Băluță pentru Libertatea.

Daniel Băluță a anunțat că, pe viitor, consilierii PSD vor boicota ședințele CGMB.

Această strategie vine ca răspuns la blocarea proiectului, care ar fi putut oferi locuitorilor un mecanism legal de protecție împotriva facturilor nejustificate.

„Vom intra în grevă. Vom veni la ședințe, dar nu vom participa la formarea cvorumului necesar desfășurării ședințelor. Ne adresăm tuturor partidelor care au acest obiectiv, referitor la apa caldă și căldura din București”

Conform datelor oficiale, aproximativ 30.000 de pensionari din București cu pensii sub 1.000 de lei pe lună se confruntă cu dificultăți în achitarea facturilor pentru căldură și apă caldă, alături de zeci de mii de alți locuitori cu venituri reduse sau dizabilități.