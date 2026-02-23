Edilul explică faptul că dificultățile bugetare își au originea în modificările operate la finalul anului 2023. Potrivit acestuia, diminuarea veniturilor alocate Capitalei a generat un dezechilibru major:

„Trebuie în primul rând să înțelegem că Primăria Municipiului București are un deficit de finanțare care a venit din 2023, decembrie (…) În acest moment, în ultimii 2 ani, PMB a primit cu 4 miliarde de lei mai puțin (…) Sectoarele au pierdut 4 miliarde, deci București în total (…) a pierdut 8 miliarde de lei. Este o sumă fabuloasă”.

Primarul afirmă că impactul a fost amplificat de mecanismele de redistribuire bugetară introduse ulterior.

Ciprian Ciucu susține că, la preluarea mandatului, a găsit datorii semnificative în instituțiile coordonate de PMB:

„Am găsit foarte multe arierate, facturi de sute de milioane neplătite de către instituțiile din subordine (…) toate vin cu facturi care nu au fost plătite și vom ajunge în incapacitate de plată”.

Situația pune presiune pe capacitatea administrației de a susține subvențiile și serviciile publice esențiale.

Primarul general reclamă o scădere a ponderii veniturilor revenite PMB din totalul sumelor colectate în Capitală:

„De exemplu, Primăria Generală a primit undeva la 36% din acești bani. Sectoarele au primit undeva la 62, și un procent de 1,5 s-au dus și la Ilfov, ceea ce nu este normal”.

Acesta compară actuala formulă cu distribuțiile istorice și susține că subfinanțarea afectează serviciile publice majore.

Ciucu afirmă că sprijină inițiativa promovată de Nicușor Dan, dar subliniază că redistribuirea internă nu rezolvă integral problema:

„Chiar dacă vorbim despre reglarea între sectoare și Primăria Capitalei (…) nu este suficient, pentru că întregul oraș are un mare, mare deficit de finanțare”.

Primarul amintește că instituții-cheie precum STB și Termoenergetica depind de subvenții consistente din bugetul municipal.

Pentru creșterea veniturilor, edilul anunță reevaluarea chiriilor administrate de Administrația Fondului Imobiliar:

„Vom crește prețul la chirii (…) care are apartamente pe care le închiriază cu 100-150 lei chiar în centrul orașului”.

Totodată, PMB analizează contractarea unor împrumuturi, exclusiv pentru investiții:

„Ne uităm și pe piața financiară să vedem ce tipuri de împrumuturi (…) nu pentru panseluțe și borduri, dar pentru proiecte serioase de investiții”.

În paralel, sunt purtate discuții cu Ministerul Finanțelor privind formula de finanțare.

Primarul solicită stabilirea unei formule clare și stabile:

„Din punctul meu de vedere, nu mai putem să continuăm finanțarea Capitalei României ca la bazar (…) trebuie să avem o singură formulă, predictibilă”.

Referitor la declarațiile președintelui Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, Ciucu a evitat polemica publică: