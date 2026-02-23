Un nou sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) arată că scena politică din București este echilibrată, cu patru partide principale care se bat pentru încrederea alegătorilor. Totodată, datele reflectă un nivel ridicat de scepticism față de clasa politică și de liderii locali.

Conform sondajului CURS, intenția de vot în București arată o competiție strânsă între partide. Întrebați cu ce partid al vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, cei mai mulți dintre bucureșteni au ales PSD.

PSD – 22%

AUR – 20%

PNL – 18%

USR – 17%

SENS și SOS România – câte 5% fiecare

Piedone – 4%

REPER și POT – câte 3%

În ceea ce privește încrederea în primari, rezultatele arată că percepția cetățenilor este critică față de întreaga clasă politică, indiferent de partid sau zonă.

Nicușor Dan – 33% pozitiv, 63% negativ

Ciprian Ciucu – 29% pozitiv, 65% negativ

Daniel Băluță – 25% pozitiv, 70% negativ

Dominic Fritz – 19% pozitiv, 73% negativ

Sorin Grindeanu – 23% pozitiv, 72% negativ

Ilie Bolojan – 22% pozitiv, 74% negativ

Întrebați care sunt cele mai arzătoare probleme ale Capitalei, cei mai mulți dintre respondenți au precizat traficul și aglomerația, urmate de impozite și taxe.

Trafic și aglomerație – 24%

Impozite și taxe – 16%

Apă caldă și termoficare – 14%

Curățenie și salubritate – 10%

Sistemul de sănătate – 10%

Infrastructură stradală – 8%

Poluare – 7%

Nivel de trai – 6%

Rezultatele indică o preocupare majoră pentru mobilitatea urbană, costuri și servicii publice esențiale.

Nu în ultimul rând, sondajul scoate la iveală că majoritatea bucureștenilor consideră că orașul este pe o traiectorie greșită, la fel ca și țara.

Percepția bucureștenilor privind direcția țării este profund negativă:

75% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită

18% cred că direcția este bună

7% nu au o opinie clară

La nivel local, situația este similară, deși ceva mai nuanțată:

65% cred că Bucureștiul se îndreaptă greșit

28% consideră direcția bună

7% nu se pronunță

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1069 de respondenți adulți din București, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate în perioada 12–20 februarie 2026 și ajustate conform structurii de vârstă a electoratului, oferind o imagine clară asupra opiniei publice.