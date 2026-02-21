La aproape patru decenii de la prăbușirea regimului comunist, Nicolae Ceaușescu rămâne, pentru o parte importantă a românilor, „președintele ideal”. Potrivit unui sondaj realizat de Cult Research în perioada 2-10 februarie 2026, fostul lider comunist ar câștiga alegerile prezidențiale dacă ar candida astăzi împotriva tuturor foștilor șefi de stat ai României postdecembriste.

Conform cercetării, 41% dintre respondenți spun că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu într-un astfel de scenariu ipotetic, plasându-l detașat pe primul loc.

Pe poziția a doua s-ar clasa Traian Băsescu, cu 26%, urmat de Emil Constantinescu, cu 17%.

Klaus Iohannis ar obține 11% din voturi, iar Ion Iliescu s-ar situa pe ultimul loc, cu doar 5%.

Rezultatul îl plasează pe Băsescu la o distanță considerabilă de fostul dictator, în timp ce clasarea lui Emil Constantinescu pe locul al treilea este considerată surprinzătoare, în contextul în care mandatul său a fost adesea eclipsat de cele două mandate succesive ale altor președinți postdecembriști.

Datele sondajului indică diferențe clare în funcție de profilul socio-demografic al respondenților.

Nicolae Ceaușescu este preferat în special de persoanele din mediul rural, cu studii gimnaziale sau profesionale, precum și de șomeri, pensionari sau persoane casnice.

În schimb, Traian Băsescu este susținut mai ales de antreprenori, de persoane cu studii superioare și de locuitorii marilor orașe, ceea ce sugerează o polarizare accentuată între zonele urbane dezvoltate și comunitățile rurale, dar și între nivelurile de educație.

Analiza pe generații arată diferențe interesante. Generația X, cu vârste între 46 și 61 de ani, care a trăit copilăria sau tinerețea în perioada comunistă, înregistrează cel mai scăzut nivel de simpatie pentru Ceaușescu, de 36%.

În schimb, 46% dintre românii din Generația Y, cu vârste între 30 și 45 de ani, afirmă că l-ar vota pe fostul lider comunist. De asemenea, 42% dintre tinerii din Generația Z, cu vârste între 18 și 29 de ani, îl preferă în acest scenariu ipotetic.

Sondajul arată astfel că simpatia pentru Ceaușescu nu este concentrată exclusiv în rândul celor care au trăit direct perioada comunistă, ci și în rândul celor care cunosc acea epocă doar din relatări.

Studiul mai subliniază că, deși comunismul a fost un regim oficial ateu, simpatia pentru fostul dictator este mai puternică în rândul persoanelor religioase, care asociază ideea de totalitarism cu cea de ordine.

Cercetarea a fost realizată prin metoda CAWI, pe un eșantion național reprezentativ de 900 de persoane, cu o marjă de eroare de ±3,3%.