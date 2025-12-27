Lavinia Betea susține că decizia eliminării soților Ceaușescu a fost influențată direct de cercul apropiat al lui Ion Iliescu
Lavinia Betea, lector în psihologie și istoric, a afirmat că Ion Iliescu a fost cu certitudine părtaș la moartea soților Ceaușescu.
Potrivit acesteia, fostul președinte nu a acționat singur, ci sub presiunea unui grup restrâns format în special din Silviu Brucan, generalul Nicolae Militaru și Gelu Voican Voiculescu, transmite Gândul.
Ea a explicat că acest cerc de influență a fost decisiv în stabilirea deznodământului și că discuțiile purtate nu au vizat varianta unei detenții sau a unui proces clasic, ci eliminarea fizică rapidă a cuplului Ceaușescu.
Ionuț Cristache: Dacă ar fi să adunați toate informațiile cu care v-ați lovit în toți acești ani și să treceți și în filtru personal experiența pe care ați avut-o cu acești oameni, în mâna lui Iliescu, cu cine credeți că s-a sfătuit pentru acest deznodământ sângeros?
Lavinia Betea: A fost o presiune. În primul și în primul rând, din partea lui Brucan, din partea lui Militaru (n.r. – generalul Nicolae Militaru, dovedit după 1989 spion GRU), din partea lui Gelu Voican Voiculescu.
Cristache: Nicu în pușcărie pentru că altfel nu se termină?
Betea: Nu. Ce să facem cu ei? Îi împușcăm. E foarte simplu. Este revoluție. Păi nu a spus Gelu Voican, venea cu acel disc al lui uzat: În revoluții se întâmplă victime colaterale, tot felul. Când te uiți astăzi pe acele imagini cu el îmbrăcat, pozând în Marele Revoluționar…
Evitarea unui proces normal ar fi avut rolul de a preveni dezvăluiri incomode pentru noua putere
În analiza sa, Lavinia Betea a arătat că un proces desfășurat în mod normal ar fi creat riscuri majore pentru cei care preluaseră puterea. Ea a explicat că Nicolae Ceaușescu ar fi avut ocazia să vorbească public și să pună întrebări directe despre responsabilitatea celor care, ulterior, l-au acuzat.
Potrivit istoricului, un astfel de proces ar fi scos la iveală tăcerile și complicitățile din perioada anterioară, inclusiv lipsa de opoziție internă față de deciziile regimului. Acesta ar fi fost unul dintre motivele principale pentru care varianta unui proces normal a fost exclusă din start.
Lavinia Betea a respins ideea că împușcarea soților Ceaușescu ar fi fost justificată de victimele apărute după 22 decembrie 1989. Ea a explicat că, în opinia sa, eliminarea lor nu a fost o reacție la acele evenimente, ci o decizie luată independent de acestea.
Istoricul a susținut că haosul general, inclusiv confuzia legată de așa-zișii teroriști și focurile de armă, a fost menținut intenționat. Această stare ar fi avut rolul de a legitima preluarea rapidă a puterii și de a bloca orice tentativă de clarificare sau opoziție.
Cristache: O paranteză. Psihoza cu teroriștii, împușcăturile de după 22, victimele. Credeți că au fost premiza împușcării finale a lui Ceaușescu pe ideea El este vinovat de toți morții ăștia? Merită și el un glonte?
Betea: Nu. Eu cred că l-au omorât pur și simplu. Ar fi trebuit să aibă un proces normal. Și dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să vorbească,.. Cum ar fi fost să zică tu mă acuzi pe mine, Iliescule, de ce nu te-ai ridicat în Marea Adunare Națională sau în CC să spui că n-ai fost de acord cu măsura cutare?
Că acum pe mine mă judeci de subminarea economiei naționale? Mergând mai departe, a fost această presiune dată și de confuzia a ceea ce se întâmpla pentru că nici unuia nu îi se va fi cerut voie să accepte acel război psihologic care a avut loc în spațiul aerian al României, ceea ce a dus la haosul din spațiul terestru.
Dar ei au ocrotit acel haos pentru ca să-și consolideze puterea, să rămână acolo. Și atunci, vă spuneam de această dublă crimă, să lași să moară atâția oameni pentru ca tu să iei puterea, să-i duci pe aceia, să-i împuști…
Unde Dumnezeu în Europa mai putea să se întâmple asta și mai sunt și alte dovezi, că vă spuneam de amoralitatea aceasta a lui Ion Iliescu care este tipică pentru bunul comunist, orice pentru ca să ajungi la victoria cauzei. Or victoria cauzei se confundă și cu locul pe care îl ocup eu la modul personal. Gândiți-vă puțin, a conchis reputatul istoric.
