Lavinia Betea, lector în psihologie și istoric, a afirmat că Ion Iliescu a fost cu certitudine părtaș la moartea soților Ceaușescu.

Potrivit acesteia, fostul președinte nu a acționat singur, ci sub presiunea unui grup restrâns format în special din Silviu Brucan, generalul Nicolae Militaru și Gelu Voican Voiculescu, transmite Gândul.

Ea a explicat că acest cerc de influență a fost decisiv în stabilirea deznodământului și că discuțiile purtate nu au vizat varianta unei detenții sau a unui proces clasic, ci eliminarea fizică rapidă a cuplului Ceaușescu.

Ionuț Cristache: Dacă ar fi să adunați toate informațiile cu care v-ați lovit în toți acești ani și să treceți și în filtru personal experiența pe care ați avut-o cu acești oameni, în mâna lui Iliescu, cu cine credeți că s-a sfătuit pentru acest deznodământ sângeros? Lavinia Betea: A fost o presiune. În primul și în primul rând, din partea lui Brucan, din partea lui Militaru (n.r. – generalul Nicolae Militaru, dovedit după 1989 spion GRU), din partea lui Gelu Voican Voiculescu. Cristache: Nicu în pușcărie pentru că altfel nu se termină? Betea: Nu. Ce să facem cu ei? Îi împușcăm. E foarte simplu. Este revoluție. Păi nu a spus Gelu Voican, venea cu acel disc al lui uzat: În revoluții se întâmplă victime colaterale, tot felul. Când te uiți astăzi pe acele imagini cu el îmbrăcat, pozând în Marele Revoluționar…

În analiza sa, Lavinia Betea a arătat că un proces desfășurat în mod normal ar fi creat riscuri majore pentru cei care preluaseră puterea. Ea a explicat că Nicolae Ceaușescu ar fi avut ocazia să vorbească public și să pună întrebări directe despre responsabilitatea celor care, ulterior, l-au acuzat.

Potrivit istoricului, un astfel de proces ar fi scos la iveală tăcerile și complicitățile din perioada anterioară, inclusiv lipsa de opoziție internă față de deciziile regimului. Acesta ar fi fost unul dintre motivele principale pentru care varianta unui proces normal a fost exclusă din start.

Lavinia Betea a respins ideea că împușcarea soților Ceaușescu ar fi fost justificată de victimele apărute după 22 decembrie 1989. Ea a explicat că, în opinia sa, eliminarea lor nu a fost o reacție la acele evenimente, ci o decizie luată independent de acestea.

Istoricul a susținut că haosul general, inclusiv confuzia legată de așa-zișii teroriști și focurile de armă, a fost menținut intenționat. Această stare ar fi avut rolul de a legitima preluarea rapidă a puterii și de a bloca orice tentativă de clarificare sau opoziție.