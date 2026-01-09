În cadrul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Gelu Voican Voiculescu a explicat că procesul de la Târgoviște a avut un caracter simulat, fiind conceput nu ca un act de justiție în sens juridic, ci ca o necesitate revoluționară. Potrivit acestuia, „lichidarea” cuplului Ceaușescu a fost percepută în acel moment ca o soluție impusă de contextul extrem al Revoluției, chiar dacă Ion Iliescu ar fi avut rețineri legate de această decizie.

Voican Voiculescu a detaliat modul în care a fost conceput cadrul juridic al tribunalului militar excepțional. Un rol important l-a avut eminentul jurist Nicolae Radu, care nu trebuie confundat cu Radu Nicolae, comandorul. Acesta i-a explicat lui Ion Iliescu că, în calitate de șef al statului, putea decide chiar și verbal instituirea unui tribunal militar excepțional.

Cu toate acestea, Nicolae Radu a redactat un document amplu, de trei pagini, dintre care una era față-verso, iar cealaltă reprezenta decretul de înființare a tribunalului. Juristul era foarte bine pregătit profesional și avea legături de cunoaștere cu Cazimir Ionescu, aspect aflat ulterior de Voican Voiculescu.

Documentul inițial conținea o serie de prevederi care subliniau caracterul excepțional al tribunalului. În viziunea juristului, un astfel de tribunal putea funcționa după reguli stabilite arbitrar, tocmai pentru că situația era una excepțională. Printre formulările introduse se afla și cea care stabilea că sentința urma să fie definitivă și executată imediat, fără posibilitatea de a fi atacată.

„Când un eminent jurist, Nicolae Radu (a nu se confunda cu Radu Nicolae, comandorul) a spus că șeful statului, Ion Iliescu, poate și verbal să decidă instituirea unui tribunal militar excepțional, dar i-a scris trei pagini. Una față-verso și încă una, decretul de instituire a acestui tribunal. Ca om de drept și foarte bine pregătit, era cunoștință cu Cazimir Ionescu, dar după aia am aflat. A introdus o serie de lucruri pentru că, vedeți dumneavoastră, dreptul e drept, legislația e legislație, dar când spui tribunal militar excepțional, îl faci cum vrei tu. Dacă statuezi că completul de judecată judecă într un bazin cu apă, așa se întâmplă. Că de aia e excepțional. Acest om a introdus o frază: Sentința va fi irecurabilă și imediat executorie”, a spus Gelu Voican Voiculescu.

Gelu Voican Voiculescu a menționat că, la acel moment, nu și-a pus problema păstrării documentelor sau realizării unei cronici scrise a evenimentelor.

În cadrul podcastului, jurnalistul Dan Andronic a ridicat întrebarea dacă Ion Iliescu a semnat decretul de instituire a tribunalului militar excepțional. Răspunsul lui Voican Voiculescu a fost negativ. Potrivit acestuia, Ion Iliescu a preluat documentul redactat de jurist și l-a rescris de mână, reducându-l la o singură pagină.

Varianta simplificată, justificată de Iliescu prin dorința de urgență și claritate, a eliminat numeroase prevederi din textul original. Astfel, din cele trei pagini inițiale a rezultat un singur document, care a fost ulterior reprodus în toate cărțile și materialele despre Revoluție

„Nu. S-a apucat și l-a transcris, comprimându-l într-o pagină, aia care e reprodusă în toate cărțile. Și a zis: l-am făcut eu mai simplu și mai urgent. A scos multe. (…) Era făcut profesionist (documentul inițial – n.red.). Iliescu a omis multe. Din trei pagini a omis, făcând un singur text și textul ăsta e reprodus peste tot. Acuma, se glumește în mediile advocațiale că inginerii se cred foarte buni juriști. E o, cum să spun, o zicală aproape. Ei bine, probabil că așa s-a comportat și Ion Iliescu, care a rezumat ce i-a oferit omul ăla și e de mână și ăla este temeiul legal al tribunalului de la Târgoviște”, a completat Gelu Voican Voiculescu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi vizualizată aici.