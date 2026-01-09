În cadrul interviului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Gelu Voican Voiculescu a oferit o imagine detaliată asupra evenimentelor care au marcat România în anii ’90 și a explicat modul în care s-au desfășurat anumite intervenții pentru menținerea ordinii publice.

Fostul vicepremier a relatat că primise informații despre o „vânătoare generalizată” în oraș, în care grupuri de maghiari atacau români și invers. Pentru a contracara aceste situații, s-a decis organizarea unor patrule mixte formate din polițiști, militari și membri ai gărzilor patriotice, care să acopere zona centrală a orașului.

„Mi se raportase că noaptea e o vânătoare generalizată. Ungurii bătând pe români, dacă îi găsesc singuri sau câte doi așa, dar și românii în contrapartidă. Atuncea, am pus să se adune vreo 20-30 de dube TV și toată noaptea să patruleze, conform unui cadrilaj rectangular, partea centrală a orașului, că acolo se întâmplau”, a relatat Gelu Voican Voiculescu.

Acesta a descris modul în care aceste echipe, alcătuite din șase persoane, mergeau încet pe străzi pentru a descuraja conflictele. Această măsură a fost considerată eficientă, contribuind la restabilirea unui sentiment de siguranță în oraș.

Gelu Voican Voiculescu a vorbit și despre atmosfera contrastantă pe care a întâlnit-o personal: la sosirea pe aeroport, orașul părea liniștit, cu femei cu copii în landouri și bătrâni care se plimbau cu bastonul, reflectând o normalitate aparentă. Totuși, în centrul orașului, situația era tensionată, cu oameni strigând și armata prezentă pentru a separa grupurile aflate în conflict.

„Nu vă spun că atunci când când am coborât din avion și am ieșit din aeroport era soare, o atmosferă de liniște totală, femei cu copii în landouri, bătrâni care mergeau în baston. Totul era de o normalitate absolută. Cum am ajuns în centru, numai țipete și armata care îi despărțea. Am descris cum erau înarmați partea maghiară și v-am arătat și sursa. Am pus să fie doi oameni din poliție, doi oameni, doi militari din armată, doi oameni din gărzile patriotice. Deci, niște echipe mixte a șase persoane, care pur și simplu să meargă încet pentru a descuraja asemenea chestii și am reușit să redau orașului un sentiment de siguranță, de asigurare. Una e când noaptea îți spargi capul și pe urmă ziua… Sigur, e mai greu, sunt autorități, sunt oameni pe stradă, dar chestia asta a funcționat și am verificat-o personal într-o Dacie. Ne-am plimbat să vedem ce e cu aceste dube, funcționează sau nu. Am constatat că armata e armată”, a completat Gelu Voican Voiculescu.

