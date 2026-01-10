În cadrul episodului de vineri al emisiunii ”Evenimentul istoric”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe Gelu Voican Voiculescu, una dintre cele mai controversate figuri ale istoriei recente a României.

Pe parcursul emisiunii, fostul vicepremier al României a răspuns la întrebări incomode și a oferit o perspectivă inedită asupra evenimentelor care au marcat anii ’90.

Întreaga emisiune, care poate fi vizualizată mai jos, a abordat subiecte precum adevărul despre Târgu Mureș, referitor la martie 1990 (Ce a găsit comisia guvernamentală la fața locului, implicarea generalului Chelaru și documentele despre armele albe confiscate), Dosarul Revoluției (Cum răspunde acuzațiilor privind moartea a 862 de persoane și de ce consideră inculparea sa o „răzbunare politică”) și momentul 18 Februarie 1990, povestea din spatele celebrei imagini în care apare înarmat cu o mitralieră ( De ce a refuzat garda de corp, cum a fost la un pas de linșaj în balconul Palatului Victoria și cine l-a salvat).

Având în vedere că a fost implicat în multe momente importante din punct de vedere politic, Gelu Voican Voiculescu a fost întrebat dacă se consideră sau dacă s-a considerat vreodatăun om politic.

”Vă mărturisesc că având o proastă părere pentru politicieni și politicianism, m-am considerat un om de stat; și este o mare diferență, este o distincție între a fi bărbat de stat sau bărbat politic”, a precizat acesta.

Acesta a mai precizat și care sunt diferențele dintre omul de stat și omul politic.

”Păi, omul de stat are o autoritate instituțională, o răspundere și, într-un fel, răspunde de aplicarea legii; că dacă există o tiranie sau o dictatură, trebuie să fie a legii, care nu e nici a unora, nici a altora. Legea este deasupra oamenilor, chiar dacă e făcută de oameni, dar ea se aplică tuturor. Pe când oamenii politici sunt, de obicei, demagogi, oportuniști și care n-au niciun fel de simț al responsabilității”, a spus Gelu Voican Voiculescu.

Gelu Voican Voiculescu a fost întrebat ulterior, referitor la cele două condamnări ale sale, una în dosarul Revoluției și cealaltă în dosarul Mineriadei, ce înseamnă pentru el aceste condamnări.

”O comandă politică și o răzbunare (…) pentru rolul pe care l-am avut. Eu am fost inculpat acum, nu am fost inculpat atunci. Și pentru cei de acuma este necesar să găsească țap ispășitor și să dea satisfacție pentru anumite lucruri petrecute atunce prin inculparea mea. Vă dau un exemplu foarte concret. Dosarul Revoluției în care v-am explicat, sunt acuzat, nu spun că i-am omorât eu, spun că prin atitudinile și discursul meu public am indus o stare de panică care a provocat moartea a 862 de oameni”, spune acesta.

Ulterior, acesta a fost întrebat dacă se consideră vinovat pentru decesul acestor persoane, iar răspunsul a venit prompt ”nu”.