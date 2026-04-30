Dosarul Mineriadei. Instanța a admis parțial cererile și excepțiile ridicate de mai mulți inculpați din dosar, precum și de partea responsabilă civilmente, Ministerul Afacerilor Interne.

Înalta Curte a constatat neregularitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare, în ceea ce privește descrierea faptelor reținute, precum și modul de indicare și analiză a probelor.

De asemenea, judecătorii au decis excluderea din materialul probator a documentelor care conțin declarațiile date de inculpați în fața Comisiei parlamentare de anchetă.

În final, instanța a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare pentru refacerea procedurilor.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre ?i partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Parchetelor Militare, în ceea ce prive?te descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă. Exclude din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă. Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare”, se arată în minuta instanței.

Dosarul Mineriadei, în care fostul președinte Ion Iliescu este judecat pentru reprimarea violentă a manifestațiilor din Piața Universității, a avut primul termen în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casație și Justiție pe 17 octombrie 2025.

Cazul a fost retrimis pe rolul instanței pe 2 aprilie 2025. Alături de Ion Iliescu au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni imprescriptibile împotriva umanității și alți foști oficiali, printre care fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu și Adrian Sârbu, fost consilier al premierului de la acea vreme.

Procurorii militari susțin că fosta conducere a statului din 1990 ar fi orchestrat reprimarea manifestațiilor anticomuniste și ar fi solicitat intervenția minerilor în Capitală. În urma violențelor, patru persoane și-au pierdut viața, aproximativ 1.300 au fost rănite, iar peste 1.200 au fost reținute în mod ilegal.

Dosarul a mai fost trimis în judecată în 2017, însă trei ani mai târziu a fost restituit Parchetului de Înalta Curte pentru refacerea anchetei. Ulterior, procurorii militari au reluat cercetările și au retrimis cauza spre judecare la instanța supremă.