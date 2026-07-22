Sorin Blejnar scapă de condamnarea pentru trafic de influență. Curtea de Apel București a constatat că fapta s-a prescris

Sorin Blejnar a obținut o decizie definitivă favorabilă în dosarul în care fusese condamnat pentru trafic de influență. Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de fostul președinte al ANAF și a constatat intervenția prescripției răspunderii penale. Hotărârea a fost pronunțată la 21 iulie 2026 și modifică parțial decizia definitivă din 2019. Instanța a înlăturat pedepsele aferente infracțiunii prescrise și a menținut dispozițiile care nu contravin noii soluții.

Sorin Blejnar nu va mai răspunde penal pentru infracțiunea de trafic de influență, după ce Curtea de Apel București a constatat că faptele reținute în sarcina sa, comise în perioada martie-aprilie 2011, s-au prescris. Prin hotărârea definitivă pronunțată la 21 iulie 2026, instanța a admis contestația în anulare formulată de fostul șef al ANAF și a dispus încetarea procesului penal pentru această faptă.

În același timp, judecătorii au desființat parțial decizia definitivă pronunțată anterior, eliminând pedepsele complementare și accesorii aferente infracțiunii prescrise. Celelalte dispoziții ale hotărârii au fost menținute, în măsura în care nu contravin noii soluții.

Totodată, Curtea de Apel București a admis apelurile formulate în dosar și a înlăturat obligația de plată a cheltuielilor judiciare în cuantum de 7.500 de lei, stabilită în primă instanță.

Decizia instanței intervine după ce Sorin Blejnar fusese condamnat definitiv, în 2019, la cinci ani de închisoare pentru trafic de influență, într-un dosar instrumentat de DNA Ploiești. Fostul președinte al ANAF a executat deja pedeapsa privativă de libertate.

Potrivit datelor din dosar, acesta a fost încarcerat în perioada 7 mai 2019 – 15 octombrie 2021. Înainte de condamnarea definitivă, Blejnar fusese reținut și arestat preventiv în anul 2013, iar în perioada 2016-2017 s-a aflat în arest la domiciliu.

Prin hotărârea pronunțată acum, instanța nu rejudecă fondul acuzațiilor, ci constată că răspunderea penală pentru infracțiunea de trafic de influență nu mai poate fi angajată din cauza intervenirii termenului de prescripție.

Demersul juridic al lui Sorin Blejnar a avut la bază invocarea prescripției răspunderii penale și aplicarea jurisprudenței recente privind modul de calcul al termenelor de prescripție.

În iunie 2026, Curtea de Apel București a admis în principiu contestația în anulare formulată de fostul șef al ANAF, ceea ce a permis reanalizarea cererii pe fond. Soluția definitivă pronunțată la 21 iulie confirmă că instanța a considerat întemeiate argumentele referitoare la intervenția prescripției.

Dosarul a continuat să fie urmărit cu interes deoarece implicațiile sale nu au fost doar de natură penală. În etapele anterioare ale cauzei, Blejnar a fost asociat cu acuzații privind sume importante de bani și cu măsuri de confiscare și executare, aspecte care au menținut cauza în atenția opiniei publice.

Sorin Blejnar, fost președinte al ANAF, a fost trimis în judecată de DNA Ploiești în anul 2016, fiind acuzat că ar fi primit bani, în 2011, de la oameni de afaceri în legătură cu atribuirea unor contracte ale Fiscului.

Potrivit informațiilor prezentate în etapa anterioară a procesului, procurorii au susținut că suma imputată era de ordinul milioanelor de lei. Dosarul a parcurs mai multe etape judiciare, incluzând trimiterea în judecată, condamnarea definitivă, executarea pedepsei și promovarea unor căi extraordinare de atac.

Într-o cauză distinctă, Sorin Blejnar a fost achitat în anul 2023 într-un dosar privind o presupusă mită de 1,2 milioane de euro. Acea hotărâre nu a produs însă efecte asupra condamnării definitive din 2019.

Ulterior, în 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus încetarea procesului penal într-un alt dosar care îl viza pe fostul șef al ANAF, tot ca urmare a intervenirii prescripției. Decizia pronunțată la 21 iulie 2026 este însă cea care modifică parțial condamnarea definitivă din 2019, prin constatarea prescripției pentru infracțiunea de trafic de influență și încetarea procesului penal în această cauză. Din perspectiva practicii judiciare, hotărârea evidențiază încă o dată impactul pe care interpretarea normelor privind prescripția îl poate avea asupra unor dosare vechi, inclusiv în situațiile în care există condamnări definitive deja executate.