Criminalul din Caracal încearcă o nouă strategie pentru a ieși din penitenciar. Dosarul lui Gheorghe Dincă ajunge la Curtea de Apel

Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru crimele care au șocat România, Gheorghe Dincă încearcă o nouă cale pentru a obține, chiar și temporar, ieșirea din penitenciar. De această dată, nu solicită reducerea pedepsei și nici eliberarea condiționată, ci cere întreruperea executării pedepsei din motive medicale.

Demersurile au început în toamna anului trecut, iar cazul a intrat într-o nouă etapă procedurală, după ce instanța competentă să judece cererea a fost schimbată.

În septembrie 2025, Gheorghe Dincă a depus o cerere prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, susținând că starea sa de sănătate impune această măsură.

Pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, instanța a dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Raportul întocmit de Institutul de Medicină Legală arată că acesta suferă de mai multe afecțiuni, printre care gonartroză bilaterală, diabet zaharat de tip 2 echilibrat, obezitate de gradul II, hipertensiune arterială de gradul III, cardiopatie hipertensivă, cataractă senilă în evoluție, astigmatism mixt și angioscleroză retiniană.

Deși raportul medical confirmă existența mai multor probleme de sănătate, concluzia specialiștilor a fost că acestea pot fi tratate în cadrul rețelei medicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Acest aspect a cântărit decisiv în soluția pronunțată de prima instanță.

Judecătorii au reamintit că întreruperea executării unei pedepse este o măsură excepțională, care poate fi dispusă doar atunci când boala de care suferă condamnatul nu poate fi tratată în sistemul penitenciar și face imposibilă executarea pedepsei.

În cazul lui Gheorghe Dincă, concluziile expertizei au arătat că această condiție nu este îndeplinită.

Pe baza raportului medico-legal, prima instanță a respins solicitarea formulată de Gheorghe Dincă.

Condamnatul nu a renunțat însă la demers și a atacat hotărârea.

În urma analizării contestației, Tribunalul Dolj a constatat că instanța care soluționase inițial cauza nu era competentă din punct de vedere legal să judece cererea.

Ca urmare, dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Craiova, care urmează să stabilească dacă solicitarea privind întreruperea executării pedepsei este întemeiată.

Mutarea dosarului nu schimbă concluziile expertizei medicale, însă îi oferă lui Gheorghe Dincă o nouă oportunitate procedurală de a-și susține cererea în fața unei instanțe competente.

Curtea de Apel Craiova va analiza dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru întreruperea executării pedepsei și dacă motivele medicale invocate justifică o astfel de măsură.

Până la pronunțarea unei decizii definitive, Gheorghe Dincă rămâne încarcerat.

Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 30 de ani de închisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat și profanare de cadavre în dosarul privind dispariția și uciderea adolescentelor Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Cazul Caracal a provocat un puternic impact în societatea românească și a generat ample dezbateri privind modul în care au acționat autoritățile în timpul anchetei și în gestionarea dispariției celor două tinere.