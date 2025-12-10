Gheorghe Dincă a ajuns luni, 8 decembrie 2025, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Craiova. Alarma a fost dată în Penitenciarul Craiova, după ce ceilalți deținuți din celulă au observat că acesta avea fața vizibil schimbată și umflată. Personalul penitenciarului a decis transportarea de urgență la spital, pentru evaluare medicală.

La sosirea în unitatea medicală, bărbatul a fost supus unor investigații rapide, fără a fi identificate complicații grave. Potrivit informațiilor apărute ulterior, starea sa generală nu a fost una care să necesite internare sau intervenții complexe.

Surse medicale au indicat că Gheorghe Dincă a suferit o iritație la nivelul feței, aceasta fiind cauza umflăturii observate. Afecțiunea nu i-a pus viața în pericol și a fost tratată simptomatic. După câteva zeci de minute petrecute în spital, deținutul a fost externat și returnat în penitenciar, potrivit Fanatik.

De-a lungul detenției, Dincă a invocat în mod repetat probleme de sănătate. Acesta este cunoscut cu diagnostice precum diabet și depresie, însă episodul din decembrie 2025 nu a fost legat de aceste afecțiuni cronice, ci de o problemă dermatologică minoră.

De la încarcerare, Dincă a formulat mai multe cereri prin care a solicitat eliberarea pe motive medicale. Acestea au fost respinse de fiecare dată, autoritățile stabilind că starea sa nu justifică o astfel de măsură. În toamna anului 2023, bărbatul s-a prezentat la cabinetul medical al penitenciarului pentru o infecție inghinală. A primit tratament, însă ulterior a reclamat reapariția simptomelor și a susținut că viața îi este pusă în pericol.

Conducerea penitenciarului a transmis atunci că i-au fost respectate toate drepturile medicale, că a primit tratament adecvat și că i s-a explicat importanța igienei personale în gestionarea problemelor dermatologice. De asemenea, i-au fost puse la dispoziție documentele medicale solicitate.

În luna mai 2024, Dincă a formulat o nouă plângere, afirmând că tratamentul injectabil pentru diabet i-ar fi fost administrat cu întârziere. Și această sesizare a fost analizată și respinsă de administrația penitenciarului.

Gheorghe Dincă a fost condamnat în 2022 la 30 de ani de închisoare pentru uciderea și incinerarea adolescentelor Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, fapte comise în luna iulie 2019.

Cazul Caracal a generat controverse majore la nivel național, mai ales din cauza modului în care autoritățile au gestionat primele ore după dispariția victimelor.

De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut numeroase speculații legate de aceste crime, inclusiv acuzații privind acoperirea faptelor sau posibila implicare a altor persoane. Anchetele oficiale au stabilit însă responsabilitatea lui Gheorghe Dincă, acesta executând în prezent pedeapsa dispusă de instanță.