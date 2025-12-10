Radu Marinescu a declarat miercuri, 10 decembrie, că situația semnalată necesită verificări detaliate, subliniind importanța analizării fiecărui dosar în parte pentru a determina dacă întârzierile sunt justificate de complexitatea cauzelor sau dacă reprezintă acte de tergiversare culpabilă.

Radu Marinescu a explicat că durata proceselor penale din România a făcut recent obiectul unei evaluări realizate de Comisia Europeană, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit repere clare privind progresele necesare în acest domeniu. Ministrul a amintit că problema duratei excesive a procedurilor judiciare nu este specifică doar României, ci reprezintă o preocupare generală la nivelul Uniunii Europene.

„Trebuie făcută o analiză concretă pentru fiecare cauză în parte și văzut dacă este o chestiune care este obiectiv generată de complexitatea cauzei, de numărul persoanelor implicate, sau este o tergiversare culpabilă”, a declarat Marinescu pentru Digi24.

Responsabilitatea pentru verificarea modului în care sunt instrumentate dosarele și pentru stabilirea cauzelor care duc la întârzieri revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspecției Judiciare. Marinescu a subliniat că orice situație de tergiversare culpabilă trebuie sancționată, anunțând că va solicita analize și controale amănunțite în cazurile concrete semnalate.

„În Uniunea Europeană există o preocupare generală în foarte multe țări, pentru durata îndelungată a procedurilor”, a mai spus ministrul.

Reacția ministrului vine după investigația Recorder, care a prezentat mărturii ale unor actuali și foști magistrați despre presiuni interne, amânări repetate ale dosarelor de corupție până la prescrierea faptelor și transferuri de judecători care ar fi influențat soluționarea cauzelor.

„Dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să și răspundă”, a conchis Marinescu.

Marinescu a exprimat public o atitudine tristă față de ceea ce a văzut în documentar și a afirmat că va solicita examinări mai explicite ale problemelor expuse.

Materialul, care abordează starea justiției din România și include mărturii despre presiuni, vulnerabilități și disfuncționalități interne, a fost urmat de poziționări ferme atât din partea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, cât și din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Președinta ÎCCJ consideră că documentarul generează o campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate drept adevăruri fără verificări factuale. Ea atrage atenția că materialul se bazează pe metode pe care le consideră manipulatorii și pe acuzații provenite inclusiv din interiorul sistemului, formulate într-un registru ambigu și insinuant.

„Ne aflăm, din păcate, în faţa unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiţiei, construită pe declaraţii anonime şi pe acuzaţii prezentate ca adevăruri, fără a fi susţinute de fapte verificate. Nu intenţionez să legitimez o zonă care funcţionează deliberat în registrul ambiguităţii şi al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziţionări provin din interiorul sistemului”, a declarat Lia Savonea pentru HotNews.

În opinia sa, situația sistemului judiciar este gravă și nu poate fi ignorată, motiv pentru care analizează demersurile necesare pentru clarificarea tuturor imputărilor apărute în spațiul public. Savonea subliniază totodată că nu dorește să legitimeze zone pe care le percepe ca fiind construite deliberat pe ambiguitate și insinuare, dar recunoaște că problemele semnalate trebuie lămurite și nu pot fi lăsate să persiste.