Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu riscul ca proiectul de reformare a pensiilor speciale să fie din nou blocat la Curtea Constituțională. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis că semnalele venite dinspre CCR nu sunt favorabile și indică posibile obiecții majore privind conținutul legii.

Oficialul a explicat că, spre deosebire de prima analiză, când judecătorii constituționali au verificat doar aspecte procedurale legate de avizul CSM și termenul acordat pentru formularea acestuia, de data aceasta se află în desfășurare o evaluare pe fond a actului normativ. Cum modificările aduse proiectului sunt limitate aproape exclusiv la calendarul de creștere a vârstei de pensionare, restul prevederilor rămânând în forma inițială, există temeri că și aceste elemente de substanță ar putea fi considerate neconstituționale.

„Prima dată la Curtea Constituțională soluția a venit doar cu o critică care privea nu atât existența sau inexistența avizului CSM, pentru că acesta este consultativ, ci respectarea unui interval de timp în care CSM avea îndrituirea să emită avizul respectiv. Deci, s-a judecat doar partea extrinsecă. Astăzi, ne confruntăm cu o analiză în ceea ce privește criticile de fond ale legii. O lege care a rămas în esența, în conținutul său, aproximativ aceeași. S-a modificat doar partea referitoare la etapizare, la perioada de trecere la vârsta de 65 de ani, au rămas celelalte elemente, astfel încât vom vedea dacă în analiza Curții Constituționale se vor angaja și aceste aspecte de de substanță, criticile intrinseci.”, a spus ministrul Justiției în direct pe B1 TV.

Ministrul Justiției a amintit că România are de îndeplinit angajamente clare prin PNRR, iar neadoptarea unei legi conforme ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile europene. Totodată, există o presiune publică puternică pentru echitate între diferitele categorii de salariați din sectorul bugetar, în special în privința alinierii vârstei de pensionare la standardul general de 65 de ani.

Cu toate acestea, Radu Marinescu nu pare optimist că aceste argumente vor cântări decisiv în analiza CCR, subliniind că instanța constituțională va lua o hotărâre strict din perspectivă juridică, indiferent de urgențele sociale sau financiare.

„Avem două obiective. O chestiune este aceea de a obține banii europeni și alte chestiune este aceea de a asigura o formulă de echilibru final și de a răspunde unor așteptări de justiție socială. Și asta privește, în esență, ca toate categoriile profesionale din sectorul public să aibă o vârstă de pensionare care să fie vârsta standard din România. Așteptăm cu interes să vedem opinia Curții Constituționale. Eu sper să avem o finalitate, pentru că, repet, este foarte important să avem echilibru social și să obținem banii europeni.”, a mai declarat ministrul Justiției.

Săptămâna trecută, Executivul a aprobat forma actuală a legii, care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru magistrați până la 65 de ani și limitarea cuantumului pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

Proiectul nu este însă susținut de Consiliul Superior al Magistraturii, care a emis aviz negativ. Judecătorii și procurorii contestă atât plafonarea pensiei sub nivelul veniturilor avute în activitate, cât și creșterea vârstei de pensionare, pe care o consideră excesivă.