Deputata USR Cristina Prună solicită Executivului să își prezinte oficial poziția privind inițiativa legislativă care propune desființarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, un subiect aflat din nou în atenția publică. Proiectul se află în prezent în dezbaterea Senatului și a primit deja avize din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ, însă avizul Guvernului întârzie, atrage atenția parlamentara.

Prună amintește că premierul Ilie Bolojan a declarat recent că aceste indemnizații speciale ar trebui eliminate, nu doar amânate, și subliniază că declarațiile premierului trebuie urmate de acțiuni concrete. Deputata precizează că, împreună cu colegul USR Claudiu Năsui, a redepus în urmă cu o lună un proiect de lege menit să abroge definitiv aceste beneficii.

„Am văzut că premierul Ilie Bolojan a ajuns, în sfârşit, la concluzia că pensiile speciale ale aleşilor locali trebuie desfiinţate, nu amânate. E o concluzie firească, însă ea nu trebuie să rămână la nivel de vorbe. Susţin desfiinţarea pensiilor speciale de multă vreme. Am redepus, acum o lună, în parlament, împreună cu colegul meu Claudiu Nasui o lege în acest sens. Proiectul este depus la Senat pentru dezbatere şi a primit deja avizele Consiliului Economic şi Social (CES) şi al Consiliului Legislativ. Punctul de vedere al Guvernului întârzie”, precizează Cristina Prună.

Potrivit Cristinei Prună, într-un context în care deficitul bugetar depășește 9% din PIB, iar datoria publică se află pe o traiectorie ascendentă, Guvernul ar trebui să renunțe la privilegiile politice care „adâncesc diviziunile” din societate. Ea avertizează că, deși aceste pensii speciale nu au fost plătite niciodată de la introducerea lor, există riscul să intre în plată dacă nu se intervine urgent. Parlamentara atrage atenția asupra discrepanțelor uriașe: un președinte de consiliu județean ar putea primi o pensie specială de aproape 19.000 de lei, în timp ce pensia medie abia depășește 2.800 de lei.

„România are un deficit bugetar de 9% din PIB şi o datorie publică explodată. Guvernul nu reuşeşte însă să facă acele reforme mult aşteptate şi să desfiinţeze privilegiile politice care divizează continuu România. Aceste pensii nu au fost plătite niciodată de la înfiinţarea lor, dar se poate întâmpla acest lucru pe viitor dacă nu acţionăm. Un preşedinte de CJ poate încasa până la 18.780 de lei lunar, în timp ce pensia medie în România e de 2.816 lei. De aproape şapte ori mai mult, fără legătură cu contributivitatea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în România, sunt foarte multe pensii sub valoarea medie”, menţionează Cristina Prună.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a anunțat, pe 5 decembrie, că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru continuarea suspendării acestor plăți, deoarece unele prevederi ar urma să expire la finalul anului. Bolojan a subliniat că bugetul nu permite introducerea în plată a acestor drepturi și că ar fi necesară anularea unor măsuri care sunt prelungite de la un an la altul fără o rezolvare definitivă.