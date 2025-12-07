Guvernul României a anunțat că urmează câțiva ani cu măsuri de austeritate. Premierul Ilie Bolojan a spus că până la finalul anului va fi dată o ordonanță de urgență prin care vor fi reduse cheltuielile statului. El a precizat că aceste măsuri vor afecta mai multe domenii, printre care administrația locală și piața muncii.

Una dintre măsuri îi privește pe primari, care nu vor primi pensii speciale nici în 2026. Bolojan a explicat că nu există bani pentru a reintroduce în plată drepturi care sunt în prezent suspendate, cum ar fi indemnizațiile pentru primari, și că acest lucru nu se va întâmpla.

Premierul a anunțat încă o măsură discutată intens: înghețarea salariului minim. El a spus că, din cauza situației economice și a bugetului, nu există prea mult spațiu pentru creșterea salariului minim.

La finalul lunii octombrie, premierul mai spusese că înțelege problemele celor cu venituri mici, dar că o creștere a salariului minim fără o productivitate mai mare ar putea duce la o inflație și mai ridicată. Tot atunci precizase că discuțiile cu sindicatele și patronatele vor continua.

El a mai explicat că statul nu are bani pentru a reintroduce în plată anumite drepturi suspendate, cum ar fi indemnizațiile pentru primari, și că acest lucru nu va fi posibil. Premierul a adăugat că, cel mai probabil, în luna decembrie va fi adoptată o ordonanță prin care unele măsuri aflate aproape de expirare vor fi prelungite.

A spus și că unele prevederi care nu mai au sens ar trebui eliminate din lege, nu doar amânate în fiecare an.

Experții economici spun că puterea de cumpărare a românilor ar putea scădea până în 2027. Prognoza vine pe fondul noilor măsuri de austeritate anunțate de guvern.

Premierul Bolojan a spus că ordonanța „trenuleț” va prelungi măsurile deja existente de reducere a cheltuielilor. El a declarat că este foarte probabil ca în decembrie să fie adoptată această ordonanță, deoarece unele măsuri expiră la final de an și trebuie prelungite.

Întrebat dacă punctul de amendă va rămâne înghețat, premierul a spus că informația va fi anunțată oficial în câteva zile.