Președintele României s-a arătat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia și a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.

Nicuşor Dan a îndemnat bucureştenii să participe la vot, subliniind importanţa ca primarul ales să aibă un număr cât mai mare de susţinători. El a precizat că a votat pentru valorile occidentale şi pentru un oraş pe care îl cunoaşte bine, alegând un candidat de încredere, care să nu fie implicat în corupţie sau în interesele imobiliare tentante la Primăria Capitalei.

Preşedintele a venit la secţia de votare împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

”Vreau să îi invit pe bucureşti să iasă la vot, e un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai are de voturi. Personal, am votat pentru o Românie în Occcident, pentru aceste valori care cred că ne definesc şi e un oraş pe care îl cunosc de foarte mult timp şi cunoscând tentaţiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din secţia de votare.

Ciprian Ciucu (PNL) a votat la alegerile locale din București pentru alegerea viitorului primar general, succesorul lui Nicușor Dan, și a îndemnat cetățenii să participe la vot.

”Am votat nu pentru certuri steriale, am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie şi îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-şi exprime votul. Din păcate este un singur tur. Am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărmiţare foarte mare a spectrului politic, cel puţin pentru primari care au nevoie de legitimitate. Am văzut că au fost în ultimul timp fel şi fel de manipulări ,care s-au făcut prin sondaje de opinie dar eu rămân încrezător în şansa pe care o am pentru a câştiga aceste alegeri”, a declarat Ciprian Ciucu, la ieşirea din secţia de votare.

„Am votat cu gândul schimbării. Cu încrederea că Bucureștiul se poate schimba”, a spus Burcea, la ieșirea de la urne.

În București sunt așteptați la urne aproape 1,8 milioane de alegători, iar la nivel național au fost organizate 1.771 de secții de votare pentru acest scrutin, conform datelor publicate înainte de ziua votului. În județul Constanța, de exemplu, sunt înscriși 2.603 alegători la Dobromir și 10.548 la Lumina.

Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” (susținută de AUR) la Primăria Generală a Capitalei, a votat duminică, 7 decembrie 2025, la alegerile locale parțiale. Ea a transmis un mesaj emoționant de încredere și unitate pentru bucureșteni și a fost alături de oameni și în ziua votului.

„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu la ieșirea de la urne.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că a votat cu încredere și optimism, dorind un nou început pentru București, pe un drum al onestității și al realizării proiectelor mari de care orașul are nevoie. Drulă s-a prezentat la secția de votare împreună cu soția și cei doi copii.

”Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă, la ieşirea din secţia de votare.

Întrebat despre încrederea în rezultatul scrutinului, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și-a exprimat optimismul, menționând legătura sa profundă cu Bucureștiul, orașul în care s-a născut, a crescut și a studiat, subliniind că a votat împreună cu copiii săi, participând astfel la exercițiul democratic.

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și le-a transmis bucureștenilor un mesaj de încurajare, invitându-i să se prezinte la urne cât mai devreme pentru a evita aglomerația de la finalul zilei.

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a declarat Ciceală

Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a subliniat importanța zilei de vot, afirmând că orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță și că încrederea între cetățeni poate transforma viețile tuturor. Duminică, bucureștenii își aleg primarul general într-un scrutin parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis după ce și-a exercitat dreptul de vot că apreciază implicarea bucureștenilor la urne și că este momentul ca rezultatele scrutinului și proiectele realizate în calitate de primar de sector să fie cele care contează. El a adăugat că speră ca, începând de luni, să înceapă construcția unui oraș așa cum și-l doresc locuitorii.

”Este o zi specială pentru noi toţi, pentru bucureşteni. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează, banii europeni să fie cei care contează, metroul, spitalele, tramvaiul, unităţile de primiri urgenţe, şcolile, spitalele, copiii, toate lucrurile astea sunt cele care contează, pentru că este vorba de rezultate, dar mai presus decât asta este vorba despre oameni. Pentru că, da, tot ceea ce facem şi tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat până astăzi de ceartă, de scandal şi de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze. Şi sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a declarat Daniel Băluţă, duminică, la ieşirea din secţia de votare.

Daniel Băluță a încurajat bucureștenii să participe cât mai numeroși la vot, accentuând importanța prezenței cetățenilor din Sectorul 4 pentru continuarea proiectelor pentru Capitală. Referitor la condițiile meteo, el a menționat că acestea nu reprezintă un impediment, subliniind că locuitorii știu întotdeauna ce este mai bine pentru ei și că nimic nu le poate împiedica exercitarea dreptului de vot.