„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%”, a declarat Remus Ștefureac.

Sociologul Remus Ștefureac a explicat că evoluția prezenței la vot depinde de mobilizarea cetățenilor în orele următoare. El a precizat că, dacă ritmul de vot se intensifică, este posibil ca procentul final să se apropie de nivelul înregistrat în 2024, de 41%, însă depășirea acestei valori „pare improbabilă” în condițiile actuale.

„Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”, a spus acesta.

La alegerile locale din 9 iunie 2024, prezența finală în București a fost de 41,3%, cea mai scăzută din țară. Estimările sociologului indică faptul că, fără o creștere semnificativă a numărului de votanți, scrutinul de astăzi ar putea înregistra o participare și mai redusă.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.

Potrivit datelor oficiale, 174.394 de bucureșteni au votat deja. Cei mai mulți alegători se încadrează în grupa de vârstă 45-64 de ani, reprezentând 38,48% din total, urmați de cei peste 65 de ani, care reprezintă 37,01% din total.

Cei mai mulți alegători se înregistrează în Sectorul 6, unde peste 37.000 de persoane și-au exercitat deja dreptul de vot.

La aceeași oră, la alegerile din iunie 2024, prezența era de 12,95%.

Votarea se încheie la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii.

Alegerile pentru Primăria Capitalei aduc o competiție extrem de strânsă, cu evoluții electorale dinamice și diferențe mici între principalii candidați, arată un sondaj CURS–Avangarde realizat înaintea votului de duminică, 7 decembrie 2025.

Bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege Primarul General, iar sociologii anticipează o confruntare disputată. Consorțiul CURS – Avangarde va prezenta exit poll-ul la închiderea secțiilor de votare, după o zi în care sondajele preelectorale au indicat o competiție tot mai strânsă în vârful clasamentului.

Înainte de debutul votului, sociologul Marius Pieleanu a prezentat public datele unei cercetări realizate pe 4 decembrie, explicând că scopul studiului este de a oferi o bază științifică pentru comparația cu rezultatele oficiale ce vor fi cunoscute după numărarea voturilor.

Acesta a precizat că, potrivit estimărilor, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt candidații cu cea mai bună dinamică electorală.

Pieleanu a arătat că Băluță ar fi cotat cu 27%, iar Ciprian Ciucu cu 24%, menționând că doar cei doi ar avea o creștere constantă a bazinelor electorale. Sociologul a accentuat că avansul lui Băluță ar depăși marja de eroare, ceea ce ar exclude ideea unei egalități statistice.