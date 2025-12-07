Sociologul Remus Ștefureac avertizează: Dacă se păstrează actualul ritm de vot, prezența finală va fi sub 30%
„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%”, a declarat Remus Ștefureac.
Sociologul Remus Ștefureac a explicat că evoluția prezenței la vot depinde de mobilizarea cetățenilor în orele următoare. El a precizat că, dacă ritmul de vot se intensifică, este posibil ca procentul final să se apropie de nivelul înregistrat în 2024, de 41%, însă depășirea acestei valori „pare improbabilă” în condițiile actuale.
„Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”, a spus acesta.
La alegerile locale din 9 iunie 2024, prezența finală în București a fost de 41,3%, cea mai scăzută din țară. Estimările sociologului indică faptul că, fără o creștere semnificativă a numărului de votanți, scrutinul de astăzi ar putea înregistra o participare și mai redusă.
Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.
Prezenţă la vot de 9,67 % în Bucureşti, la ora 12.00
Potrivit datelor oficiale, 174.394 de bucureșteni au votat deja. Cei mai mulți alegători se încadrează în grupa de vârstă 45-64 de ani, reprezentând 38,48% din total, urmați de cei peste 65 de ani, care reprezintă 37,01% din total.
Cei mai mulți alegători se înregistrează în Sectorul 6, unde peste 37.000 de persoane și-au exercitat deja dreptul de vot.
La aceeași oră, la alegerile din iunie 2024, prezența era de 12,95%.
Votarea se încheie la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii.
Alegeri Primăria București. Competiție extrem de strânsă. Marius Pieleanu: Băluță și Ciucu, ambii sunt în creştere
Alegerile pentru Primăria Capitalei aduc o competiție extrem de strânsă, cu evoluții electorale dinamice și diferențe mici între principalii candidați, arată un sondaj CURS–Avangarde realizat înaintea votului de duminică, 7 decembrie 2025.
Bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege Primarul General, iar sociologii anticipează o confruntare disputată. Consorțiul CURS – Avangarde va prezenta exit poll-ul la închiderea secțiilor de votare, după o zi în care sondajele preelectorale au indicat o competiție tot mai strânsă în vârful clasamentului.
Înainte de debutul votului, sociologul Marius Pieleanu a prezentat public datele unei cercetări realizate pe 4 decembrie, explicând că scopul studiului este de a oferi o bază științifică pentru comparația cu rezultatele oficiale ce vor fi cunoscute după numărarea voturilor.
Acesta a precizat că, potrivit estimărilor, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt candidații cu cea mai bună dinamică electorală.
Pieleanu a arătat că Băluță ar fi cotat cu 27%, iar Ciprian Ciucu cu 24%, menționând că doar cei doi ar avea o creștere constantă a bazinelor electorale. Sociologul a accentuat că avansul lui Băluță ar depăși marja de eroare, ceea ce ar exclude ideea unei egalități statistice.
„Acestea sunt datele cercetării noastre: Daniel Băluţă – 27%, Ciprian Ciucu – 24%. Ei sunt singurii contracandidaţi care înregistrează o dinamică electorală progresivă. Cresc cele 2 bazine ale lor. Ambii sunt în creştere.
(Avansul lui Daniel Băluță) nu reprezintă o egalitate statistică, fiind în afara marjei de eroare”, a explicat Marius Pieleanu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.