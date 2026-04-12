Potrivit Reuters, premierul Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani, a promovat de-a lungul mandatelor sale un model politic definit drept „democrație iliberală”, care a atras atenția și interesul mai multor mișcări conservatoare.

Agenția de știri scrie că o parte a electoratului maghiar și-a exprimat nemulțumirea în contextul stagnării economice din ultimii trei ani și al creșterii costului vieții, precum și în urma informațiilor apărute în spațiul public despre averile unor oameni de afaceri apropiați de mediul guvernamental.

Potrivit unor sondaje de opinie realizate în ultimele două săptămâni, partidul de guvernământ Fidesz se află în urma formațiunii de opoziție de centru-dreapta Tisza, condusă de Péter Magyar. Diferența estimată este de 7 până la 9 puncte procentuale, Tisza fiind cotată la aproximativ 38-41%.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 6:00, ora locală (07:00 ora României), și urmează să se închidă la ora 19:00 (20:00 ora României). Scrutinul va decide componența parlamentului unicameral, format din 199 de locuri.

Alegerile sunt atent monitorizate și la nivelul UE. În plan regional, rezultatul votului este considerat relevant și pentru sprijinul financiar destinat Ucrainei, existând posibilitatea deblocării unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, în funcție de evoluțiile politice de la Budapesta.

Campania electorală a fost marcată de mesaje axate pe teme de securitate și stabilitate. Viktor Orban a prezentat scrutinul ca o alegere între război și pace, în timp ce liderul opoziției, Péter Magyar, a respins ideea implicării țării într-un conflict și a descris alegerile drept un moment decisiv pentru direcția viitoare a Ungariei.

„Aştept cu mare speranţă alegerile de duminică. Dacă ne cunoaştem bine pe noi înşine, dacă ne cunoaştem bine ţara şi dacă ne cunoaştem bine propriul popor, atunci trebuie să spun că ungurii vor vota pentru siguranţă duminică”, le-a spus Orban susţinătorilor săi în oraşul său natal, Szekesfehervar.

Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani și fost colaborator al premierului, și-a construit campania pe tema schimbării, în special pe fondul preocupărilor legate de nivelul de trai și de funcționarea instituțiilor statului. Acesta beneficiază de un sprijin important în rândul unor alegători tineri, categorie în care partidul de guvernământ ar avea o popularitate redusă.

„Acesta va fi un referendum despre locul ţării noastre şi viitorul ţării noastre”, susține Magyar.

Pentru a răspunde acestor provocări, guvernul a adoptat o serie de măsuri economice și fiscale, inclusiv eliminarea impozitului pe venit pentru cei mai tineri angajați și lansarea unor programe de credite ipotecare subvenționate pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție. Aceste măsuri au fost implementate în contextul unei creșteri accelerate a prețurilor locuințelor.

Analiștii consideră că rezultatul alegerilor rămâne incert, având în vedere numărul mare de alegători indeciși, modificările aduse hărții electorale și participarea etnicilor maghiari din afara granițelor, care tind să susțină partidul de guvernământ.

În funcție de rezultatul final, sunt posibile mai multe scenarii, de la o majoritate largă a opoziției, care ar permite modificări constituționale, până la menținerea unei majorități de către Fidesz. În cazul unei schimbări de guvern, procesul de revizuire a cadrului legislativ și instituțional ar putea fi unul complex, mai ales în situația unei majorități parlamentare limitate.