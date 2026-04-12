Comunicator abil atât pe rețelele sociale, cât și în aparițiile publice, Péter Magyar, un conservator în vârstă de 45 de ani, a promis o schimbare radicală, declarând că vrea să „demonteze cărămidă cu cărămidă” sistemul politic construit de Viktor Orbán, de care a fost totuși apropiat până recent.

În 2022, Magyar încă se afla în primul rând la un discurs al premierului, alături de Judit Varga, pe atunci soția sa și ministru al justiției. Totuși, în paralel, începea deja să lanseze critici la adresa cercului de putere al lui Orbán. „Mă numeau «opoziția eternă» în cadrul Fidesz”, spunea el într-un interviu acordat AFP în 2024, la scurt timp după intrarea sa pe scena politică.

Ascensiunea sa rapidă este explicată de analiști prin statutul de „insider” al sistemului. „Pare mai credibil pentru foști alegători ai Fidesz când spune că sistemul este corupt din interior”, afirmă Andrzej Sadecki, analist la Centrul de Studii Estice (OSW) din Varșovia. Acesta îl descrie pe Magyar ca fiind „un Orbán de acum 20 de ani, dar fără bagajul politic acumulat la guvernare”.

Născut într-o familie conservatoare influentă, Péter Magyar a fost familiarizat cu politica încă din copilărie. A studiat dreptul la o universitate catolică din Budapesta, în perioada în care Viktor Orbán se afla la primul său mandat de premier. Ulterior, a lucrat ca avocat, apoi a locuit la Bruxelles, unde a devenit tată casnic, în timp ce soția sa activa în instituțiile europene.

După revenirea la putere a lui Orbán în 2010, Magyar a ocupat funcții diplomatice legate de afacerile europene, iar ulterior a condus instituții și companii publice din Ungaria.

Până la începutul anului 2024, Péter Magyar era aproape necunoscut publicului larg. Totul s-a schimbat când a criticat public sistemul condus de Orbán, în contextul unui scandal legat de o grațiere controversată într-un caz de pedocriminalitate. Deși inițial a negat orice ambiții politice, în scurt timp a organizat mitinguri la care au participat zeci de mii de oameni.

Potrivit specialiștilor, ascensiunea sa a fost alimentată de un stil de comunicare direct și emoțional, în special pe rețelele sociale, care a reușit să mobilizeze rapid un nucleu puternic de susținători.

În scurt timp, a preluat conducerea partidului Tisza, până atunci marginal, reușind să îl transforme într-o forță politică relevantă. Formațiunea a obținut locul al doilea la alegerile europene din 2024, depășind așteptările și consolidând poziția lui Magyar ca principal rival al lui Viktor Orbán.

Pe măsură ce popularitatea sa a crescut, Péter Magyar s-a confruntat cu mai multe acuzații, inclusiv cea de violență domestică venită din partea fostei sale soții, Judit Varga, de care a divorțat în 2023. Acesta a respins acuzațiile, vorbind despre un „tsunami de ură și minciuni” îndreptat împotriva sa.

Analista Veronika Kovesdi consideră că aceste controverse au contribuit, paradoxal, la creșterea vizibilității și, într-o anumită măsură, la consolidarea imaginii sale publice.

În plan politic, Péter Magyar susține reformarea serviciilor publice, în special a sistemelor de sănătate și educație, despre care afirmă că se află într-o stare precară. De asemenea, el pune accent pe combaterea corupției, pe care o descrie ca fiind „generalizată”.

În ceea ce privește politica externă, Magyar promovează o orientare pro-occidentală, susținând consolidarea Ungariei ca partener de încredere al NATO și membru loial al Uniunii Europene.

Totuși, el împărtășește și unele poziții similare cu Viktor Orbán, precum opoziția față de trimiterea de arme în Ucraina și rezervele privind o aderare rapidă a Ucrainei la UE, deși fără retorica ostilă a actualului premier.

De asemenea, adoptă o linie strictă în privința imigrației, însă rămâne mai rezervat în ceea ce privește drepturile comunității LGBT+, subiect pe care îl abordează vag, probabil pentru a nu pierde susținerea electoratului conservator, potrivit analiștilor.

Experții politici apreciază că, deși este perceput ca o alternativă la actuala putere, există încă îndoieli privind capacitatea sa de a produce o ruptură totală cu sistemul lui Viktor Orbán. În același timp, chiar și alegătorii de stânga îl susțin mai degrabă ca o opțiune pragmatică de schimbare, decât dintr-o aliniere completă la programul său politic.