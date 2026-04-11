Experții din industrie consideră că principalul factor din spatele acestei evoluții îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de finanțare, în special stabilizarea ratelor dobânzilor.

„Evoluția prețurilor la finalul lui 2025 a fost influențată de îmbunătățirea condițiilor de finanțare, care au adus înapoi cererea”, a declarat Michael Polzler, CEO al REMAX Europe pewntru Euronews Business. „Pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii care își amânaseră căutarea de locuințe au revenit pe piață.”, a spus el.

Ungaria a consemnat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor în trimestrul al patrulea din 2025, cu un avans de 21,2%, potrivit datelor Eurostat.

„Ungaria, liderul clasamentului, a promovat în ultimii ani scheme de sprijin pentru achiziția de locuințe, ceea ce a stimulat cererea, alături de activitatea intensă a investitorilor”, a declarat Kate Everett-Allen de la Knight Frank.

În zona euro, Portugalia și Croația au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor locuințelor, de 18,9% și respectiv 16,1%, în timp ce Spania a consemnat un avans de 12,9%.

Cererea ridicată din partea cumpărătorilor de a doua locuință și a investitorilor străini, inclusiv nomazi digitali și pensionari, a rămas puternică, în ciuda costurilor mai mari de creditare la nivel intern, în special în zonele de coastă și în marile orașe.

Potrivit lui Michael Polzler, cele mai mari creșteri de preț s-au concentrat în centrele urbane și regiunile de litoral, unde cererea este cea mai ridicată.

„În Portugalia, creșterea prețurilor a fost determinată de oferta foarte limitată, în special în Lisbon, Porto și zonele din jur, dar și de măsuri guvernamentale țintite.”

El a explicat că implementarea unui sistem de garanții publice destinat tinerilor cumpărători, care permite accesarea de credite ipotecare de până la 100%, cu statul garantând până la 15% din valoarea locuinței, a contribuit semnificativ la creșterea cererii pe piață.

„Este clar o piață a vânzătorilor, iar oferta limitată combinată cu această politică le-a permis vânzătorilor să mențină prețuri ridicate.”

Polzler a declarat că orașe precum Valencia și Madrid au depășit media națională din Spania, susținute de cererea atât internă, cât și internațională. El a precizat că investițiile străine constante și atractivitatea acestor piețe au contribuit la consolidarea creșterii prețurilor.

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative ale prețurilor locuințelor.

Potrivit experților, Europa Centrală și de Est, alături de Peninsula Iberică, au fost printre cele mai dinamice regiuni în ultimii 12–18 luni, evoluția fiind susținută de creșterea economică din aceste zone.

„Aceste piețe beneficiază și de investiții în infrastructură și de fluxuri de capital, atât pentru stil de viață, cât și pentru perspective economice pe termen lung.”

Kalmet a precizat că prețurile locuințelor cresc mai rapid în Europa Centrală și de Est, deoarece veniturile se apropie treptat de nivelurile din vest, iar piețele imobiliare au pornit de la valori mai reduse.

În același timp, creșteri peste media UE au fost înregistrate și în Danemarca (7,6%), Irlanda (7%), România (6,7%), Țările de Jos (6,2%), Malta (6,1%), Cipru (6%), Slovenia (5,8%) și Norvegia (5,7%), însă cu ritmuri mai moderate.

Finlanda a fost singura țară dintre cele 29 analizate unde prețurile locuințelor au scăzut, înregistrând un declin anual de 3,1%.

Dintre marile economii ale Uniunii Europene, Spania s-a evidențiat cu o creștere de 12,9% a prețurilor locuințelor. Italia a înregistrat un avans de 4,1%.

Germania a consemnat o creștere de 3%, în timp ce Franța s-a situat spre coada clasamentului, cu o majorare de doar 1%.

„Franța încă își revine după corecția puternică din 2023 și 2024, când creșterea dobânzilor și inflația au afectat semnificativ cererea”, a explicat Polzler. „Piața se stabilizează, cu mișcări modeste ale prețurilor și un sentiment prudent al cumpărătorilor.”

Everett-Allen a explicat că piața imobiliară din Germania a fost mai vulnerabilă la efectele creditelor ieftine, la creșterea modestă a veniturilor și la un sistem de închiriere care a permis ajustarea rapidă a cererii. El a mai menționat și costurile ridicate de reglementare și acces ca factori suplimentari.