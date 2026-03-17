Cumpărarea unei locuințe în 2026 poate fi o provocare dacă nu știi exact la ce să fii atent. Răzvan Cuc, Președinte REMAX România, ne dezvăluie ce trebuie verificat înainte de a semna: de la evaluarea realistă a prețului și analiza documentelor juridice, la starea tehnică a imobilului și costurile ascunse pe termen lung.

Totodată, expertul ne explică greșelile frecvente pe care le fac vânzătorii și strategiile prin care cumpărătorii pot negocia un preț avantajos. Descoperiți, în rândurile următoare, cum consultanța profesionistă transformă procesul de achiziție sau vânzare într-o experiență sigură și eficientă.

Răzvan Cuc, Președinte REMAX România: – Decizia de cumpărate trebuie să fie precedată de o analiză atentă asupra caracteristicilor locuinței și contextului pieței.

În primul rând, recomandăm evaluarea realistă a prețului, comparativ cu alte tranzacții recente din zonă, nu realizate pe baza anunțurilor listate online. Totodată, este foarte importantă verificarea documentelor juridice ale imobilului, starea tehnică a locuinței și eventualele costuri suplimentare pe termen lung.

Colaborarea cu un profesionist în consultanță imobiliară vă poate ușura tot acest parcurs, poate facilita accesul la informațiile relevante, actualizate despre piață, la istoricul proprietății și vă poate oferi nivelul real de cerere al zonei respective.

Răzvan Cuc, Președinte REMAX România: – Poate una dintre cele mai des întâlnite greșeli constă în stabilirea prețului pe bază emoțională, având ca fundație așteptările personale, nu realitatea din piață. Cei mai mulți proprietari obișnuiesc să își compare locuința cu diverse anunțuri listate online, fără a lua în calcul prețurile de tranzacționale reale. Acest lucru poate duce la supraevaluarea proprietății, ce se reflectă în special în stagnarea pe piață pentru o perioadă îndelungată.

O altă greșeală constă în subestimarea complexității procesului de vânzare în sine. A publica anunțul este doar primul pas, însă vânzarea în sine presupune și o strategie corectă de preț, o promovare cât mai eficientă, organizarea și implementarea vizionărilor, precum și gestionarea negocierii.

Atunci când proprietatea este poziționată corect în piață încă de la început și beneficiază de o strategie profesionistă de promovare, procesul de vânzare poate deveni semnificativ mai eficient. Cu ajutorul unui profesionist REMAX, un apartament se vinde în medie în aproximativ 60 de zile, iar o casă în 90 de zile, atunci când prețul este stabilit realist și proprietatea este promovată corespunzător.

Totodată, pe lângă consultanța și intermedierea oferită, REMAX oferă clienților săi și o evaluare inițială gratuită a proprietății. Așadar, recomandarea noastră pentru proprietari este să își aleagă un consultant profesionist, care să îi reprezinte în procesul de listare, promovare și negociere.

Răzvan Cuc, Președinte REMAX România: – Cumpărătorii care cunosc nivelul real al tranzacțiilor din zonă și caracteristicile proprietăților comparabile au un avantaj clar. Astfel că, una dintre cele mai eficiente strategii folosite pentru o negociere avantajoasă este documentarea temeinică asupra pieței – să analizeze cât timp a fost proprietatea listată pe piață și dacă prețul a fost ajustat anterior, întrucât aceste elemente pot indica disponibilitatea proprietarului pentru negociere.

O altă abordare utilă constă în formularea unei oferte argumentate, bazate pe date de piață și pe eventualele investiții necesare în locuință. În acest context, sprijinul unui agent imobiliar poate contribui semnificativ la structurarea unei negocieri eficiente și la identificarea unei soluții avantajoase pentru ambele părți. RE/MAX încurajează proprietarii și cumpărătorii să apeleze la consultanță de specialitate pentru a beneficia de evaluări corecte de piață, acces la informații relevante și un proces de tranzacționare mai eficient.