Credit ipotecar 2026. Băncile pot refuza aceste apartamente și case. Problemele care pot bloca finanțarea chiar dacă ai venituri suficiente

Obținerea unui credit ipotecar nu depinde exclusiv de veniturile solicitantului sau de istoricul său financiar. Chiar dacă toate condițiile privind gradul de îndatorare sunt îndeplinite, banca poate respinge cererea dacă locuința aleasă nu îndeplinește criteriile necesare pentru a fi acceptată drept garanție.

Înainte de aprobarea finanțării, instituțiile de credit verifică atent situația juridică a imobilului, documentația cadastrală, starea tehnică și valoarea de piață. Scopul este ca proprietatea să își păstreze valoarea pe toată durata creditului și, dacă va fi nevoie, să poată fi valorificată fără dificultăți.

În cazul unui credit ipotecar, banca înscrie o ipotecă asupra imobilului, care reprezintă garanția împrumutului până la achitarea integrală a datoriei. Tocmai de aceea, analiza proprietății este la fel de importantă ca analiza situației financiare a clientului.

Dacă locuința ridică semne de întrebare din punct de vedere juridic sau tehnic, instituția de credit poate solicita documente suplimentare, poate reduce suma finanțată ori poate refuza complet garanția.

Printre proprietățile analizate cu cea mai mare prudență se numără apartamentele aflate în clădiri încadrate în clase de risc seismic.

În practică, cele mai multe bănci nu acceptă drept garanție locuințele din imobile încadrate în clasa de risc seismic RS I, iar în cazul clădirilor din categoria RS II decizia diferă de la o instituție la alta, în funcție de normele interne și de documentația tehnică disponibilă.

Principalul motiv este riscul ca valoarea acestor proprietăți să scadă semnificativ în urma unui cutremur, ceea ce ar face dificilă recuperarea banilor în cazul unei eventuale executări silite.

Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea încadrării seismice înainte de semnarea antecontractului și înainte de plata avansului.

O altă situație întâlnită frecvent este cea în care locuința nu mai corespunde documentelor oficiale.

Închiderea balconului, extinderea unei case, construirea unei mansarde sau recompartimentarea apartamentului fără autorizație și fără actualizarea cadastrului pot determina banca să suspende analiza dosarului.

În multe cazuri, proprietarul trebuie mai întâi să intre în legalitate pentru ca finanțarea să poată fi aprobată.

Documentele proprietății sunt analizate cu atenție înainte de acordarea creditului.

Banca verifică dacă imobilul este intabulat, dacă suprafețele din acte corespund cu cele existente în realitate și dacă nu există neconcordanțe între documentația cadastrală și situația din teren.

Orice diferență poate întârzia aprobarea dosarului sau poate conduce la respingerea garanției până la remedierea problemelor.

Instituțiile de credit evită să accepte drept garanție proprietăți asupra cărora există litigii sau alte probleme juridice.

Printre situațiile care pot bloca acordarea unui credit se numără:

procese privind dreptul de proprietate;

succesiuni nefinalizate;

sechestre;

ipoteci deja existente;

interdicții înscrise în Cartea Funciară.

În astfel de cazuri, banca poate aprecia că dreptul său de ipotecă nu este suficient protejat și poate refuza acordarea împrumutului.

Un rol important îl are și evaluatorul autorizat desemnat de bancă.

Dacă acesta stabilește că valoarea reală a locuinței este mai mică decât prețul cerut de vânzător, instituția de credit poate reduce suma pe care este dispusă să o finanțeze.

Consecința este că viitorul proprietar trebuie fie să achite un avans mai mare din surse proprii, fie să renegocieze prețul de cumpărare.

În unele situații, atunci când diferențele sunt foarte mari sau sunt identificate și alte probleme, banca poate respinge complet garanția.

Nu doar imobilul este analizat, ci și amplasarea acestuia.

Apartamentele și casele situate în zone cu cerere ridicată sunt considerate garanții mai sigure decât proprietățile din localități izolate sau din zone în care tranzacțiile sunt foarte rare.

Totodată, băncile pot manifesta rezerve și în cazul locuințelor amplasate în zone expuse frecvent inundațiilor, alunecărilor de teren sau altor riscuri naturale care pot afecta valoarea proprietății.

Specialiștii recomandă ca viitorii cumpărători să nu se limiteze la verificarea prețului sau a stării locuinței.

Este important să fie analizate documentele cadastrale, situația din Cartea Funciară, existența autorizațiilor de construire, eventualele modificări aduse imobilului și încadrarea în clasele de risc seismic.

O astfel de verificare făcută înainte de plata avansului poate evita situațiile în care banca respinge garanția, iar cumpărătorul este nevoit să reia întregul proces de căutare a unei locuințe.

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