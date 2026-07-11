Atenție, șoferi! Pentru aceste vehicule nu este suficient permisul categoria B. Regulile pe care mulți le ignoră

Vehiculele electrice de mici dimensiuni câștigă tot mai mult teren în marile orașe, pe fondul interesului crescut pentru mijloace de transport compacte, ușor de parcat și mai accesibile decât un automobil clasic. Așa-numitele microcar-uri sunt tot mai des întâlnite și pe străzile din România, însă puțini șoferi cunosc regulile care le diferențiază din punct de vedere legal.

Deși la prima vedere par asemănătoare, aceste vehicule sunt împărțite în categorii distincte, iar cerințele privind permisul de conducere, viteza maximă sau înmatricularea diferă în funcție de caracteristicile tehnice.

Microcar-urile sunt vehicule cu dimensiuni reduse, proiectate în special pentru deplasările urbane. În ultimii ani, acestea au devenit o alternativă pentru persoanele care își doresc costuri mai mici de utilizare, consum redus de energie și o mobilitate mai bună în traficul aglomerat.

Majoritatea modelelor noi sunt electrice și pot fi conduse în condiții diferite, în funcție de categoria din care fac parte.

Din punct de vedere legal, cele mai întâlnite sunt categoriile L6e și L7e, iar diferențele dintre ele sunt importante.

Vehiculele încadrate în categoria L6e sunt considerate cvadricicluri ușoare și sunt destinate în principal circulației în mediul urban.

Legislația stabilește limite tehnice clare pentru această categorie:

viteză maximă de 45 km/h;

putere a motorului de cel mult 4 kW (aproximativ 5,5 CP).

Există încă persoane care cred că aceste vehicule pot fi conduse fără permis, însă acest lucru nu este adevărat.

Pentru a conduce un microcar din categoria L6e este necesar cel puțin permisul de conducere categoria AM, care poate fi obținut începând cu vârsta de 16 ani.

Un alt aspect important este modul de înregistrare. Aceste vehicule nu sunt înmatriculate la serviciile de înmatriculări auto, ci se înregistrează la primăria localității de domiciliu, iar plăcuțele de înregistrare au fond galben.

Vehiculele încadrate în categoria L7e reprezintă nivelul superior al cvadriciclurilor și pot fi utilizate inclusiv pe drumuri unde este necesară o viteză mai mare.

Față de categoria L6e, acestea pot atinge viteze de aproximativ 90 km/h și dezvoltă o putere de până la aproximativ 20 de cai putere.

Din cauza acestor performanțe, legislația impune condiții mai stricte pentru utilizarea lor.

Șoferii trebuie să dețină permis de conducere categoria B1, iar vehiculul trebuie înmatriculat la autoritățile competente, la fel ca un autoturism obișnuit.

După finalizarea procedurii, acesta primește plăcuțe standard de înmatriculare, cu fond alb.

Cele două tipuri de vehicule diferă atât din punct de vedere tehnic, cât și în ceea ce privește obligațiile legale.

Categoria L6e

viteză maximă: 45 km/h;

putere maximă: 4 kW;

permis necesar: AM;

vârsta minimă: 16 ani;

înregistrare la primărie.

Categoria L7e

viteză maximă: aproximativ 90 km/h;

putere de până la aproximativ 20 CP;

permis necesar: B1;

înmatriculare identică celei aplicabile autoturismelor.

Indiferent de categoria din care face parte vehiculul, proprietarii trebuie să încheie o poliță RCA înainte de punerea în circulație.

Asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie atât pentru vehiculele înregistrate la primărie, cât și pentru cele înmatriculate, aceasta acoperind pagubele produse terților în cazul unui accident.

Alegerea unui microcar depinde în primul rând de modul în care va fi utilizat.

Pentru deplasările scurte în interiorul orașului, un vehicul din categoria L6e poate reprezenta o soluție suficientă, mai ales pentru tinerii care au împlinit 16 ani și dețin permis categoria AM.

În schimb, cei care au nevoie de viteze mai mari și intenționează să circule frecvent pe drumuri principale pot opta pentru un model din categoria L7e, însă trebuie să îndeplinească toate condițiile legale privind permisul și înmatricularea.

Pe măsură ce mobilitatea urbană se diversifică, autoritățile mențin reguli diferite pentru aceste vehicule, astfel încât utilizarea lor să fie adaptată nivelului de performanță și siguranță oferit de fiecare categorie.