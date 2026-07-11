Nu este Maldive, dar seamănă cu ele: noul paradis turistic construit de Arabia Saudită la Marea Roșie

Arabia Saudită dezvoltă pe coasta de vest a regatului o nouă destinație de lux la Marea Roșie, un proiect de amploare care urmărește să atragă călători interesați de experiențe exclusiviste. Zona combină insule neatinse, recife de corali, deșerturi și peisaje montane, într-o încercare de a crea un punct de referință pentru turismul internațional de lux.

Când vine vorba despre vacanțe premium la malul mării, Maldivele sunt una dintre destinațiile asociate cel mai des cu apele turcoaz, plajele cu nisip alb și vilele construite deasupra oceanului. Arabia Saudită își propune să preia această imagine a exclusivității, dar să o completeze cu o diversitate naturală diferită.

Proiectul The Red Sea, dezvoltat pe coasta Mării Roșii, se întinde pe aproximativ 28.000 de kilometri pătrați și include un arhipelag format din peste 90 de insule. Pentru protejarea mediului natural, dezvoltarea este limitată la 22 dintre acestea, restul urmând să rămână neatinse.

„Ne angajăm să conservăm și să protejăm mediul natural”, a declarat pentru Euronews Stephen Cheesebrough, directorul de dezvoltare la Red Sea Global.

Comparațiile cu Maldivele apar frecvent, însă reprezentanții proiectului susțin că asemănările se opresc la peisajele insulare și la apa limpede. Stephen Cheesebrough spune că diversitatea regiunii este elementul care diferențiază această destinație.

„Este adevărat că insulele îți pot aminti de Maldive, cu ape cristaline și plaje cu nisip alb. Dar aici se termină asemănările. Peisajele noastre sunt mult mai diverse. Pe lângă insule, avem munți, vulcani, deșerturi și kilometri de coastă practic neatinsă. Un vizitator își poate petrece dimineața făcând scufundări printre recifele de corali, iar în aceeași după-amiază se poate îndrepta spre deșert sau poate lua masa la munte. Foarte puține destinații din lume oferă o asemenea varietate de experiențe într-o zonă atât de compactă”, spune el.

Această combinație între zone marine, relief montan și peisaje deșertice reprezintă unul dintre principalele elemente prin care Arabia Saudită încearcă să se diferențieze de alte destinații consacrate din Oceanul Indian sau Caraibe.

Regiunea are aproximativ 1.800 de kilometri de coastă considerată neatinsă, recife de corali bine conservate și ecosisteme marine importante. Proiectul este orientat către turiști care au vizitat deja destinațiile tradiționale de lux și caută noi experiențe.

Pe lângă componenta de lux, dezvoltarea pune accent pe conceptul de turism regenerativ, o abordare care urmărește nu doar reducerea impactului asupra mediului, ci și refacerea acestuia. „Astăzi, nu mai este suficient să protejăm mediul natural; adevărata provocare este să îl îmbunătățim”, spune Cheesebrough.

„Scopul nostru este să demonstrăm că este posibil să creăm o destinație turistică majoră și, în același timp, să îmbunătățim mediul înconjurător. Nu este vorba doar despre construirea de hoteluri sustenabile, ci despre crearea de destinații care contribuie în mod activ la restaurarea naturii”.

Complexul utilizează energie regenerabilă, reciclează apa prin sisteme dedicate și urmărește reducerea cantității de deșeuri eliminate. Strategia este legată și de schimbările din comportamentul turiștilor de lux, care acordă o atenție tot mai mare impactului pe care îl au călătoriile lor.

„După pandemie, oamenii sunt mult mai conștienți de impactul pe care îl au călătoriile lor. Își doresc experiențe extraordinare, dar vor și să știe că vizitează locuri dedicate planetei”, remarcă el.

Destinația are deja 11 hoteluri operaționale, iar alte unități sunt programate să fie deschise în perioada următoare, în special pe insula Shura, considerată centrul principal al proiectului. Aici sunt planificate hoteluri internaționale, restaurante, magazine, un port de agrement și un teren de golf de campionat cu 18 găuri.

Pe lângă facilitățile de cazare, vizitatorii au acces la activități precum scufundări, navigație, drumeții și sporturi nautice. Proiectul include și cartierul ADRENA, care reunește peste 20 de activități, printre care cea mai mare piscină de surfing cu apă sărată din Arabia Saudită.

Red Sea Global își propune ca această destinație să fie mai mult decât un loc de cazare pentru turiști. „Mulți oaspeți folosesc Marea Roșie ca punct de plecare pentru a descoperi alte părți ale Arabiei Saudite. Ulterior, vizitează AlUla, Jeddah sau alte destinații din țară. Vrem ca Marea Roșie să servească drept poartă de acces către explorarea Arabiei Saudite în ansamblu”, mai subliniază Cheesebrough.

Un alt obiectiv al proiectului este funcționarea pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul rece. Reprezentanții destinației urmăresc atragerea turiștilor interesați de natură, activități în aer liber și experiențe premium.

„Nu vrem să fim o destinație sezonieră. Cheia este să atragem călători care caută experiențe excepționale. Oameni interesați de lux, da, dar și de natură, mare, activități în aer liber și autenticitate”.

Aeroportul Internațional Marea Roșie asigură conexiuni cu orașe precum Riyadh, Jeddah, Dubai, Doha și Milano. Reprezentanții proiectului urmăresc extinderea rețelei de zboruri pe măsură ce noi hoteluri vor deveni disponibile.

„Suntem în discuții cu mai multe companii aeriene europene, iar obiectivul nostru este să extindem treptat rețeaua internațională. Nu ar avea rost să creăm o destinație de această amploare fără a ne asigura că călătorii o pot ajunge cu ușurință”, mai explică el.

Pentru anul 2030, The Red Sea are ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri care să includă 50 de hoteluri, aproximativ 8.000 de camere și peste 1.000 de reședințe, cu o capacitate estimată de aproximativ un milion de vizitatori anual.

„Lumea este mereu în căutare de noi destinații. Și cred cu tărie că asta reprezintă Marea Roșie. Nu este doar o altă stațiune de lux. Este un loc complet nou, unde natura, sustenabilitatea, ospitalitatea și experiențele unice se întâlnesc. Cred că oricine vizitează va înțelege asta imediat”, conchide Cheesebrough.