Potrivit informațiilor citate de Kyiv Independent și furnizate de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, în noiembrie 2025 au plecat din porturile rusești 123 de tancuri implicate în exportul de petrol și produse petroliere. Numărul este cu 17 mai mic decât cel înregistrat în luna octombrie, semnalând o contracție vizibilă a livrărilor externe.

Din totalul navelor, 92 făceau parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, utilizată de Vladimir Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Dintre acestea, 77 se află deja sub incidența sancțiunilor, în timp ce 15 nave nu sunt, în prezent, sancționate.

Datele arată că exporturile rusești de petrol au coborât la aproximativ 14 milioane de tone, echivalentul a 101,8 milioane de barili. Comparativ cu luna precedentă, scăderea a fost de aproximativ 2 milioane de tone, ceea ce indică o reducere consistentă a activității de export.

Cele mai mari diminuări s-au înregistrat în livrările către piețele-cheie ale Rusiei. Exporturile către India, China și Turcia au scăzut cumulat cu aproximativ 4,6 milioane de tone, în timp ce livrările către alte destinații au înregistrat un recul suplimentar de circa 0,7 milioane de tone.

Anul 2025 este primul de la debutul războiului în care producția și rafinarea petrolului din Rusia se află într-un declin constant. Potrivit estimărilor serviciilor de informații, bugetul Rusiei pierde cel puțin 37 de miliarde de dolari din veniturile obținute din petrol și gaze, la care se adaugă pierderi suplimentare de ordinul zecilor de miliarde pentru companiile energetice.

Impactul sancțiunilor impuse de SUA și Uniunea Europeană asupra Rosneft și Lukoil a devenit vizibil încă din prima lună de aplicare. În intervalul 23 octombrie – 21 noiembrie, livrările de petrol rusesc către China au scăzut de la 41,7 milioane de barili la 37,2 milioane de barili, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 11%.

În aceeași perioadă, importurile medii zilnice ale Chinei din Rusia au coborât de la 1,39 milioane de barili la 1,24 milioane de barili. Ponderea Rusiei în totalul importurilor de țiței ale Chinei s-a redus de la 14,7% la 11,2%.

Pentru luna decembrie, Rosneft și Lukoil au raportat doar câte trei transporturi fiecare către China, ceea ce sugerează o diminuare bruscă a prezenței lor pe această piață considerată strategică.

În paralel, China a compensat rapid deficitul de aprovizionare prin creșterea importurilor din Orientul Mijlociu și Africa.

Arabia Saudită, Oman și Angola au fost principalii beneficiari ai acestei reorientări. În doar o lună, aceste state au reușit să împingă Rusia de pe poziția de principal furnizor de petrol al Chinei, retrogradând-o pe locul al doilea și consolidându-și rolul dominant pe una dintre cele mai importante piețe energetice mondiale.