Marat Bashirov, politolog rus și consilier apropiat de Kremlin, a declarat într-un interviu pentru Corriere della Sera că strategia Europei de a izola Rusia a eșuat, iar rezultatul ar fi fost invers.

Potrivit acestuia, continentul european ar fi acum singurul actor izolat pe scena internațională. Bashirov, fost prim-ministru al autoproclamatei republici Lugansk în 2014, afirmă că nu face aprecieri politice, ci constată realități diplomatice.

„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” a declarat Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, în interviu.

Consilierul de la Kremlin susține că recentele contacte ale Moscovei cu state precum India demonstrează eșecul încercărilor SUA de a limita cooperarea strategică dintre Rusia, China și alte puteri emergente.

El afirmă că vizita lui Vladimir Putin la New Delhi a fost un succes diplomatic și că acordurile încheiate au contracarat demersurile administrației americane din ultimele luni.

„Eu doar constat faptele”, spune el. „Este un moment bun pentru noi. Vizita lui Putin în India a fost diferită de celelalte, deoarece SUA aveau mari speranțe de a detașa New Delhi de această cooperare între tigrul, dragonul chinez și ursul rus. Din momentul în care a fost întâmpinat la aeroport, a fost clar că vom încheia toate acele acorduri pe care administrația Trump a încercat în zadar să le contracareze în ultimele luni”, a adăugat Bashirov.

În viziunea lui Bashirov, odată cu schimbarea administrației de la Washington, Statele Unite și-ar fi redefinit prioritățile de securitate globală. Acesta susține că China a devenit principalul rival strategic al SUA, iar acest lucru ar obliga Casa Albă să nu mai trateze Rusia ca o amenințare centrală.

În acest context, dosarul ucrainean ar fi devenit secundar pentru Washington, care ar fi interesat mai degrabă să „închidă” conflictul.

„În opinia mea, există și alți factori care influențează încheierea unui acord de pace. Odată cu Trump, SUA și-au schimbat paradigma de promovare a intereselor sale. Se știe de mult timp că China este principalul lor concurent la nivel mondial. Acest lucru obligă inevitabil Casa Albă să nu ne mai considere parte a așa-numitei „axe a răului”. Drept urmare, „cazul ucrainean” nu mai are nicio importanță pentru ei. Vor doar să scape de el”, declară Bashirov.

Bashirov afirmă că anumite companii americane au revenit deja pe piața rusă, inclusiv în sectoare strategice, în timp ce firmele europene ar fi ales să se retragă. El menționează posibilitatea redeschiderii colaborării în domeniul energetic, inclusiv proiecte din zona Sahalin sau Arctica, în schimbul unei relaxări a sancțiunilor americane.

„Este pur și simplu realizarea de către americani, nu a angajamentelor, ci mai degrabă a demonstrației globale a intențiilor care au fost discutate la Anchorage. Dacă SUA intenționează să inițieze o cooperare strategică, Rusia nu poate fi prezentată ca o amenințare. De ce „modestă”? Eu o văd ca pe un semn pozitiv, care demonstrează că problema ucraineană rămâne foarte importantă pentru noi. În timp ce pentru americani nu este. Dar sunt necesare măsuri concrete. De exemplu, revenirea companiilor americane de petrol și gaze la Sahalin, care vor primi și partea controlată în prezent de Total din Franța. În proiectul arctic, mă aștept la unele măsuri din partea guvernului nostru, care va ridica restricțiile în schimbul unei relaxări a sancțiunilor americane. Do ut des (n.r. quid pro quo)”, mai spune consilierul.

Consilierul Kremlinului declară că, deși SUA ar fi dispuse să negocieze majoritatea punctelor unei eventuale înțelegeri, Rusia rămâne fermă pe trei aspecte considerate fundamentale: extinderea NATO, statutul teritoriilor ocupate și dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei.

„Americanii știu că Rusia este dispusă să discute 25 din cele 28 de puncte ale acestei declarații de intenție. Dar cele trei puncte rămase sunt fundamentale. În ceea ce privește NATO, americanii au declarat deja public că sunt conștienți de preocupările Rusiei. Ce spune noua doctrină americană? Că, dacă Europa este îngrijorată de presupusele amenințări rusești, Europa este cea care ar trebui să se ocupe de propria securitate, fără a implica SUA în acest proces. În acest sens, SUA își îndeplinesc angajamentele, iar noi le îndeplinim pe ale noastre”, spune loialistul de la Kremlin.

Ce concesii ar putea face Putin în privința acestor puncte fundamentale?

„În ceea ce privește NATO, teritoriile și dimensiunea forțelor armate ucrainene, niciuna. Este o poziție rigidă și oficială. Tot restul este în nuanțe de gri”, spune acesta.

Bashirov susține că Europa este divizată în mai multe grupuri, de la state considerate apropiate Moscovei până la țări precum Franța, Germania și Marea Britanie, care ar adopta o retorică dură.

Alte state ar urmări mai ales menținerea unității UE, în condițiile unei NATO fără implicare americană directă. Din această perspectivă, consilierul Kremlinului afirmă că Europa nu ar avea, în prezent, o poziție unitară și influentă în negocierile globale.