„Încet dar sigur, i*****i utili din jurul lui Trump, nici el cu ***** ****** ** ****, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii. Războiul nu mai este demult Ucraina – Rusia. Nici nu cred că Ucraina a fost miza reală a Rusiei. Războiul este Rusia – UE. La care, acum, pune osul și SUA, prin gașca de amatori adusă la putere de votul americanilor buimăciți și amețiți. Au pus rușii și chinezii osul și aici. Rușii nu s-au așteptat să dea de o Europă unită, să dea de o Europă fermă și hotărâtă să se apere. Nu s-au așteptat la sancțiunile europenilor, la banii trimiși Ucrainei, la o rezistență pe termen lung. Credeau că ne iau la pachet, ne dezmembrează bucată cu bucată. E suficient să finanțeze niște găști „suvernaiste” și UEEXIT-ul era iminent. Teme de amețit și zăpăcit există cu ghiotura. Nimeni nu spune că UE este perfectă. Are metehnele și slăbiciunile ei, are probleme clare, proiectul necesită niște reforme ample. Dar nu se compară cu ce este astăzi în Uniunea Rusească. Diferențele sunt colosale. Nu ai de ce să cauți lumină de la ruși. Să primești sfaturi de la ei. Nici Uniunea Americană nu prea funcționează bine, NAFTA fiind pe butuci, onor Trump. O uniune europeană puternică astăzi nu este de dorit nici de ruși, nici de americani. Suntem pe agenda lor comună. Dacă până acum ne luptam cu trolii Rusiei, acum îi vom avea pe cap și pe cei ai SUA. Ne așteaptă vremuri grele. În care unii șmecheri vor să ne decidă soarta fără noi. Au mai făcut-o, o mai încearcă. Să rămânem uniți zic! Să nu ne lăsăm banii și soarta pe mâinile oricui”, a spus Păun.

Comentariile românilor la această postare au variat. Unii au remarcat ironia situației, spunând că „au votat niște s******i ca să scape de alți s******i”, iar alții au subliniat că UE are nevoie de lideri și viziune, care lipsesc sau sunt inadecvate.

Mai mulți au apreciat ideea unei Europe unite, solide și ferme ca singura soluție pentru securitate și prosperitate, în timp ce alții și-au exprimat scepticismul față de Uniunea Europeană, evocând controversele legate de legislația recentă sau pierderea încrederii cetățenilor.

Unii comentatori au mai adăugat că pericolele reale pentru Europa sunt mai complexe decât par, menționând China ca o amenințare majoră, cu Rusia văzută doar ca o putere secundară, iar SUA ca un actor care limitează influența chineză. Alte persoane au sugerat că, dacă SUA dorește sprijin european în confruntarea cu Rusia și China, trebuie să înceteze să dezbine Uniunea Europeană.