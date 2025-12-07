Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un avertisment ferm Chinei în timpul vizitei sale oficiale la Beijing, sugerând că Uniunea Europeană ar putea impune tarife vamale asupra produselor chinezești dacă nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului comercial în creștere.

Potrivit agenției Reuters, liderul de la Palatul Elysee a insistat asupra necesității unei cooperări sporite în privința dezechilibrelor comerciale globale, pe care le consideră „nesustenabile”, dar și asupra chestiunilor geopolitice și de mediu.

Într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, Macron a explicat că excedentul comercial masiv al Chinei față de Europa riscă să submineze chiar piețele care îi sunt necesare Beijingului.

El a afirmat că le-a transmis oficialilor chinezi că situația actuală devine periculoasă pentru relația economică bilaterală, întrucât China „nu mai importă suficient” din UE, fapt ce afectează tot mai profund industria europeană.

Președintele francez a subliniat că, în absența unei reacții rapide din partea Beijingului, statele europene ar putea adopta măsuri similare celor luate de administrația americană, inclusiv introducerea unor tarife vamale asupra mărfurilor chinezești.

„Am încercat să le explic chinezilor că excedentul lor comercial este nesustenabil, deoarece își distrug propriii clienți, în special prin faptul că nu mai importă mult de la noi. Le-am spus că, dacă nu vor reacționa, noi, europenii, vom fi nevoiți, în lunile următoare, să luăm măsuri ferme, urmând exemplul Statelor Unite, cum ar fi impunerea de tarife asupra produselor chinezești”, a precizat Macron în interviul respectiv.

Deficitul comercial al UE cu China a crescut cu aproape 60% din 2019, în timp ce balanța comercială a Franței continuă să se deterioreze în fața economiei chineze, evaluată la 19 trilioane de dolari.

Macron a avertizat că industria europeană este prinsă între protecționismul președintelui american Donald Trump și presiunea competitivă puternică exercitată de China, ceea ce „lovește în inima modelului industrial și de inovare european”. În opinia sa, Europa riscă să devină „o piață de ajustare”, cel mai nefavorabil scenariu pentru companiile din UE.

Totuși, liderul francez a pledat și pentru o abordare echilibrată, propunând relaxarea restricțiilor europene la exporturile de echipamente pentru producția de semiconductori, în paralel cu limitarea exporturilor chinezești de pământuri rare.

Macron i-a îndemnat pe investitorii chinezi să dezvolte capacități de producție în Europa și să contribuie la crearea de „valoare și oportunități” pe piața europeană.