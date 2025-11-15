Statele Unite vor renunța la taxele aplicate unui pachet extins de peste 200 de produse alimentare importate. Printre acestea se numără cafeaua, carnea de vită, bananele, portocalele, fructele de acai, boiaua de ardei, cacaoa și o serie de substanțe folosite în producția alimentară. Decizia vine în urma presiunilor tot mai puternice din partea consumatorilor afectați de scumpiri, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

Aflat la bordul aeronavei Air Force One, Donald Trump a oferit primele explicații privind înlăturarea tarifelor. El a afirmat că „în unele cazuri, acestea pot” genera creșteri de preț, dar a susținut că, la nivel general, SUA „nu au practic nicio inflație”.

Democrații au înregistrat victorii notabile în alegerile din Virginia, New Jersey și New York City, iar preocupările legate de prețurile alimentelor au fost intens dezbătute în campanii. Eliminarea tarifelor vine exact în acest context, în care dezbaterea privind costul traiului cântărește tot mai mult în atitudinea electoratului.

În același dialog cu reporterii, Trump a reiterat intenția de a continua planul privind acordarea unui sprijin financiar de 2.000 de dolari către americanii cu venituri mici și medii.

„Tarifele ne permit să acordăm un dividend dacă dorim să facem acest lucru. Acum vom acorda un dividend și vom reduce și datoria”, a declarat el.

Pentru a susține aceste măsuri, administrația americană a anunțat încheierea unor acorduri-cadru cu Argentina, Ecuador, Guatemala și El Salvador. Finalizarea lor va permite eliminarea tarifelor pentru anumite categorii de produse alimentare și alte bunuri, în timp ce negocierile pentru alte înțelegeri continuă.

Lista făcută publică include produse folosite frecvent în gospodăriile americane, dar și articole esențiale pentru lanțurile de producție: portocale, pudră de cacao, ingrediente pentru procesare alimentară, îngrășăminte și ostii. Multe dintre acestea au înregistrat creșteri de preț chiar de ordinul zecilor de procente în ultimul an.

Casa Albă a transmis că această măsură se bazează pe „progresele semnificative realizate de președinte în asigurarea unor condiții mai reciproce pentru relațiile noastre comerciale bilaterale”.

Cele mai recente statistici pentru luna septembrie arată creșteri considerabile la unele dintre produsele cele mai consumate. Carnea de vită măcinată a urcat cu aproape 13% față de anul trecut, iar fripturile sunt cu aproximativ 17% mai scumpe – cel mai accentuat salt din ultimii trei ani, perioadă în care inflația s-a apropiat de niveluri record în timpul administrației Biden.

De asemenea, prețurile bananelor au crescut cu circa 7%, iar cele ale roșiilor cu 1%. Per total, alimentele destinate consumului acasă au înregistrat un avans de 2,7% în septembrie. Scumpirile sunt influențate inclusiv de oferta mai redusă la anumite categorii, precum carnea de vită, afectată de un număr tot mai mic de bovine în ultimii ani.

Decizia administrației a fost bine primită de unele asociații din industrie, care consideră că reducerea tarifelor poate ameliora presiunile din piață.

Leslie Sarasin, președintele FMI–Food Industry Association, a transmis că „măsura de astăzi ar trebui să ajute consumatorii, a căror cafea de dimineață va deveni, sperăm, mai accesibilă, precum și producătorii americani, care utilizează multe dintre aceste produse în lanțurile lor de aprovizionare și în liniile de producție”.

În schimb, industria băuturilor spirtoase a criticat excluderea anumitor produse. Chris Swonger a atras atenția că păstrarea tarifelor pentru băuturile europene „este încă o lovitură pentru industria ospitalității din SUA, tocmai când sezonul critic al sărbătorilor intră în viteză maximă”.

El a argumentat că „Scotch-ul, coniacul și whisky-ul irlandez sunt produse agricole cu valoare adăugată care nu pot fi produse în Statele Unite”.

Trump respinge posibilitatea unor noi ajustări

Întrebat dacă ia în calcul noi modificări privind tarifele vamale, președintele a răspuns că nu vede necesitatea unor noi intervenții. „Nu cred că va fi necesar”.

Trump a mai spus: „Am făcut doar o mică reducere. Prețurile cafelei erau puțin cam mari, iar acum vor scădea într-o perioadă foarte scurtă”