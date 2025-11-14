Ungaria a anunțat că va depune o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a bloca decizia Bruxelles-ului de a interzice importurile de gaz rusesc, o măsură aprobată de majoritatea statelor membre ca parte a strategiei europene de reducere a dependenței energetice de Rusia.

Premierul Viktor Orban acuză Comisia Europeană că utilizează sancțiunile energetice pentru a marginaliza guvernul său și susține că decizia este ilegală și contrară valorilor fundamentale ale Uniunii.

Viktor Orban a transmis, într-o intervenție la un post de radio, că Ungaria se va îndrepta către CJUE, apreciind că nu poate accepta o măsură pe care o consideră în mod evident ilegală.

El a afirmat că Bruxelles-ul ar fi ales stoparea importurilor de gaz rusesc ca mijloc de a pune presiune pe un guvern care nu împărtășește linia politică dominantă în UE. Premierul ungar a declarat că analizează și alte modalități, dincolo de cele juridice, pentru a determina instituțiile europene să își schimbe poziția, însă nu a dorit să ofere detalii suplimentare.

„Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană. Nu vom accepta această soluţie, în mod clar ilegală şi contrară valorilor europene. (Oprirea importurilor de gaz rusesc a fost) aleasă de Bruxelles pentru a reduce la tăcere un guvern care nu este de acord cu el”, a afirmat Viktor Orban la un post de radio din Ungaria.

Decizia privind interzicerea importurilor de gaz rusesc a fost adoptată în octombrie, majoritatea statelor membre fiind de acord ca aceste importuri să fie eliminate cel târziu până la finalul anului 2027, în cadrul unui nou pachet menit să reducă resursele financiare ale Kremlinului.

Ungaria și Slovacia s-au opus ferm acestei măsuri, argumentând că dependența lor energetică face imposibilă renunțarea rapidă la resursele rusești.

Premierul ungar a susținut că Ungaria beneficiază de o exceptare temporară de la sancțiunile americane aplicate marilor companii petroliere ruse, exceptare obținută în cadrul întrevederii sale recente cu președintele SUA, Donald Trump.

Deși oficiali americani au transmis că exceptarea este valabilă doar un an, Orban a afirmat că aceasta se va menține atât timp cât Trump rămâne la Casa Albă și cât Ungaria este condusă de un guvern „patriot”.

„(Exceptarea va fi valabilă) atât timp cât Donald Trump va fi preşedintele SUA şi cât va exista un guvern patriot în Ungaria. Acesta este un acord personal între doi lideri. Birocraţii scriu ce scriu ei, însă aceasta nu are nicio importanţă”, a precizat Viktor Orban.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a transmis și el joi același mesaj, afirmând în timpul unei vizite la Sofia că înțelegerea dintre Orban și Trump reprezintă un acord personal, iar punerea ei în scris ar fi doar o formalitate birocratică.

„(Trump și Orban) şi-au dat mâna în această privinţă săptămâna trecută; a o pune în scris este doar o chestiune tehnică, birocratică”

El a declarat că, în absența acestei exceptări, prețurile la energie în Ungaria ar fi urmat să se tripleze până la Crăciun. Szijjarto a subliniat că esențial este acordul prin care Ungaria poate continua achizițiile de gaz și țiței din Rusia, fără riscul unor sancțiuni americane.