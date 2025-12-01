Experții din industrie spun că Statele Unite sunt în față din punctul de vedere al calității și al inovației, în timp ce China conduce clar la capitolul volum și viteză. Analistul P.K. Tseng de la TrendForce explică faptul că America excelează în cercetare și dezvoltare, iar China în implementare rapidă. Momentul decisiv va fi atins atunci când roboții umanoizi vor depăși stadiul de prototip și vor fi utilizați pe scară largă.

Elon Musk a prezentat recent planurile Tesla pentru producerea roboților Optimus într-o fabrică din Fremont, cu o capacitate vizată de un milion de unități anual, la un preț estimat de aproximativ 20.000 de dolari.

În paralel, compania chineză Unitree Robotics comercializează deja un robot umanoid care poate merge, dansa și executa sarcini de bază, la un preț de aproximativ 6.000 de dolari, transmite LA Times.

Deși roboții Unitree sunt mai puțin sofisticați decât Tesla Optimus, prezența lor timpurie pe piață este văzută drept un avantaj strategic. China dispune de componentele necesare, de fabrici și de forță de muncă pentru a produce rapid și ieftin, spun analiștii.

Datele Federației Internaționale de Robotică arată că în China există cel puțin 80 de companii care dezvoltă roboți umanoizi, de cinci ori mai multe decât în Statele Unite.

Un raport Morgan Stanley indică faptul că firmele chineze au prezentat de peste două ori mai mulți roboți umani decât cele americane din 2022 până acum și au depus de peste trei ori mai multe brevete relevante.

În prezent, roboții umanoizi nu sunt complet autonomi. Ei sunt achiziționați în principal de pasionați, institute de cercetare sau companii industriale. În China, aceste dispozitive sunt folosite și ca elemente de divertisment, în spectacole și evenimente publice.

Totuși, analiza TrendForce arată că cea mai recentă versiune a robotului Tesla Optimus depășește modelele chineze în ceea ce privește mobilitatea, capacitatea de manipulare, sarcina maximă și autonomia bateriei. Un alt avantaj al companiilor americane este nivelul avansat al inteligenței artificiale, esențial pentru dezvoltarea unor roboți capabili să învețe singuri.

China tratează robotica avansată ca pe o prioritate strategică națională. Anul acesta, autoritățile de la Beijing au anunțat un fond susținut de stat de 138 de miliarde de dolari pentru robotică și inteligență artificială. Analiștii spun că acest sprijin guvernamental este un factor-cheie care permite Chinei să recupereze rapid decalajele tehnologice.

În lipsa unor politici similare în SUA, competiția ar putea deveni dezechilibrată, mai ales în condițiile în care datele și testarea pe scară largă joacă un rol crucial în antrenarea inteligenței artificiale. Estimările Morgan Stanley indică faptul că piața roboților umanoizi ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2050, iar China ar putea avea de aproape patru ori mai mulți roboți în funcțiune decât Statele Unite.