Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a transmis luni un avertisment ferm privind o escaladare „îngrijorătoare” în Marea Neagră, după atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra a două petroliere aflate în apropierea coastelor turcești.

Liderul de la Ankara a afirmat că aceste incidente ridică riscuri majore pentru securitatea regiunii, transmite agenția de presă AFP.

Recep Tayyip Erdogan a precizat că Turcia consideră atacurile „inacceptabile” în orice circumstanță, întrucât ar pune în pericol siguranța navigației, mediul și viețile oamenilor din zona economică exclusivă a țării. El a semnalat că, în opinia sa, conflictul dintre Rusia și Ucraina a ajuns la un nivel care afectează direct libertatea de circulație pe mare și stabilitatea Mării Negre.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă. (În acest moment) conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”, a afirmat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

În acest context, președintele turc a declarat că Ankara a transmis avertismente tuturor părților implicate și monitorizează cu atenție evoluția situației, cu intenția de a contribui la orice inițiativă menită să faciliteze încheierea conflictului.

„Adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate. De asemenea, urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei în vederea încheierii conflictului şi suntem pregătiţi să ne aducem contribuţia la fiecare ocazie”, a mai precizat Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan a făcut aceste afirmații la scurt timp după ce Statele Unite au conturat un plan de pace în 28 de puncte, aflat în prezent în discuție cu Kievul.

Atacurile ucrainene au vizat petrolierele Kairos și Virat, ambele sub pavilionul statului Gambia, considerate parte a „flotei din umbră” utilizate de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale. Navele, aflate fără încărcătură și îndreptându-se spre portul rusesc Novorossiisk, au fost lovite vineri seara, iar Virat a fost atacat din nou sâmbătă dimineața.

Separat, petrolierul Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă și folosit în exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în largul coastelor Senegalului, în urma unor explozii externe a căror cauză nu a fost stabilită.