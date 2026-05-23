Într-un mesaj publicat pe platforma X, Volodimir Zelenski a afirmat că autoritățile ucrainene observă semne care indică pregătirea unui atac de amploare asupra teritoriului țării.

Potrivit acestuia, țintele ar putea include și capitala Kiev, iar operațiunea ar urma să combine mai multe tipuri de armament. Președintele ucrainean a precizat că printre armele care ar putea fi utilizate se numără și sisteme cu rază medie de acțiune, fără a oferi detalii suplimentare despre momentul posibilului atac.

„Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului, cu diferite tipuri de armament. Armele cu rază medie de acţiune menţionate ar putea fi folosite într-un astfel de atac”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information. We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Declarația lui Zelenski vine la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei să pregătească opțiuni de răspuns în urma unui atac cu drone asupra unui cămin pentru elevi din partea regiunii Lugansk aflată sub control rusesc.

Potrivit autorităților ruse, atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin 18 adolescenți și cu zeci de răniți. Kievul respinge acuzațiile că ar fi vizat în mod deliberat căminul și susține că obiectivul urmărit era o unitate de drone aparținând armatei ruse.

În paralel, Ucraina a anunțat că a efectuat noi lovituri asupra unor infrastructuri energetice și petroliere din Rusia. Printre țintele menționate de autoritățile ucrainene se numără un terminal petrolier din portul Novorossiisk de la Marea Neagră, un petrolier și un rezervor de stocare a petrolului.

Racheta balistică hipersonică Oreșnik a fost utilizată de Rusia de două ori de la introducerea sa în conflictul din Ucraina.

Primul atac a avut loc în noiembrie 2024 și a vizat o infrastructură militară din orașul ucrainean Dnipro. Al doilea a fost lansat în ianuarie 2026 asupra unui obiectiv din regiunea Liov, în vestul Ucrainei. Niciuna dintre părți nu a precizat oficial ținta exactă a acelui atac, deși unele informații din presă au indicat existența unui depozit subteran de gaze naturale în zonă.

Potrivit declarațiilor făcute anterior de Vladimir Putin, racheta Oreșnik poate atinge viteze de peste zece ori mai mari decât viteza sunetului și ar fi foarte dificil de interceptat de sistemele actuale de apărare antiaeriană.

Conform informațiilor prezentate până acum de autoritățile ruse și ucrainene, rachetele Oreșnik folosite în cele două atacuri anterioare nu au fost echipate cu focoase explozive.

Distrugerile au fost provocate exclusiv prin energia cinetică rezultată din impactul la viteze foarte mari. Utilizarea acestui tip de armament a atras atenția comunității internaționale, deoarece reprezintă una dintre cele mai noi categorii de arme introduse în conflictul dintre Rusia și Ucraina.