Platforma Kiwi.com arată că interesul românilor pentru călătoriile din decembrie este în plină expansiune. Rezervările pentru perioada Crăciunului cresc cu 23,2% față de anul trecut, confirmând tendința de anticipare a vacanțelor și de organizare mai timpurie a planurilor de sărbători.

Pe de altă parte, deși cererea este mai mare, biletele de avion sunt, în mod surprinzător, mai ieftine comparativ cu 2024. Prețul mediu al unui bilet pentru perioada Crăciunului ajunge la 188,30 euro, în scădere cu 5,5%, datorită reducerilor pe toate segmentele de distanță.

Potrivit analizei Kiwi.com, românii profită de tarife mai bune la toate tipurile de zboruri:

Zboruri scurte: -11,9%, până la 122,93 euro

Zboruri medii: -6,8%, până la 200,27 euro

Zboruri lungi: -7,7%, până la 631,02 euro

Această evoluție confirmă o ofertă aeriană mai competitivă în regiune, dar și o planificare mai eficientă din partea călătorilor români, care caută opțiuni accesibile fără a renunța la destinațiile populare.

Pentru Crăciun, topul destinațiilor preferate de români este dominat de țările europene în care locuiesc comunități mari de români sau care oferă piețe de Crăciun spectaculoase.

Țări în topul preferințelor

Italia – creștere de 28,98%

Spania – creștere de 46,75%

Regatul Unit – avans de 26,67%

Germania – +31,45%

Franța – ușor avans de 0,57%

Dinamica cea mai surprinzătoare aparține Poloniei, care înregistrează o ascensiune de 325% față de anul trecut, depășind toate estimările și devenind cea mai rapidă creștere din Europa Centrală. Este urmată de Turcia, care vine din urmă cu +82,61%.

Orașele care atrag cei mai mulți români

Londra – creștere de 37,5%, rămâne #1

Milano – +6,25%

Madrid – +45,19%

Roma – +67,06%

Viena și Barcelona – în creștere constantă

Bruxelles și Paris – ușoare scăderi

Polonia domină surprizele sezonului

Cracovia: +218,18%

Varșovia: +337,50%

Cele două orașe poloneze intră pentru prima dată în topul creșterilor accelerate de Crăciun, datorită prețurilor accesibile, zborurilor directe, târgurilor tradiționale și interesului crescut pentru destinații culturale din Europa Centrală.

Pentru perioada revelionului, ritmul de creștere este chiar mai intens. Kiwi.com indică o majorare de 24,9% a rezervărilor și o creștere de 27,9% a numărului de pasageri.

Destinațiile preferate de revelion

Țări în top

Italia – +39,04%

Spania – +60%

Regatul Unit – +2,31%

Germania – +61,74%

Și aici, Polonia înregistrează o evoluție explozivă: +927,27%, devenind unul dintre cele mai dinamice destinații de Anul Nou din Europa.

Orașele alese pentru noaptea dintre ani

Milano – liderul preferințelor (+40,69%)

Londra, Viena, Roma – în topul consistent de ani buni

Bruxelles, Barcelona, Madrid – evoluții pozitive

Paris – în scădere

Destinațiile cu cele mai spectaculoase creșteri

Turcia: +184,85%

Malta: +106,67%

Însă Polonia domină clar segmentul de revelion:

Cracovia: +1300%

Varșovia: +1233,33%

Creșterile acestea excepționale arată un interes crescut pentru Europa Centrală, datorită prețurilor bune, zborurilor multiple și atmosferei festive.

Datele Kiwi.com confirmă și câteva schimbări de comportament: