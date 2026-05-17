Românii au început mult mai devreme planificarea vacanțelor pentru vara lui 2026, iar numărul rezervărilor făcute înaintea sezonului estival este în creștere semnificativă față de anul trecut. Potrivit unei analize realizate de Kiwi.com, rezervările confirmate pentru perioada 1 iunie – 1 septembrie 2026 au crescut cu 23,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Datele companiei arată că tot mai mulți turiști încearcă să își securizeze vacanțele înainte de perioada aglomerată din iulie și august, când disponibilitatea scade, iar prețurile cresc rapid.

Analiza evidențiază și o schimbare de comportament în rândul românilor, care compară mai atent destinațiile, urmăresc tarifele și aleg să rezerve mai devreme pentru a obține un raport mai bun între preț și calitate.

Italia continuă să domine topul preferințelor pentru vacanțele de vară. Potrivit Kiwi.com, țara rămâne principala alegere pentru românii care călătoresc în Europa de Sud și de Sud-Est.

Pe următoarele locuri se află Spania și Grecia, cele trei state concentrând aproape jumătate din cererea totală pentru sezonul estival 2026.

În același timp, Spania este una dintre marile surprize ale acestui an, cu o creștere de 43,2% a rezervărilor comparativ cu anul trecut. Cipru și Malta atrag și ele tot mai mulți turiști români, înregistrând avansuri importante.

Țară Evoluția rezervărilor Spania +43,2% Cipru +47,2% Malta +26,5% Grecia -11,9%

Deși Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații, rezervările timpurii sunt mai reduse față de anul trecut, semn că o parte dintre turiști se orientează către alternative noi din sudul Europei.

Analiza Kiwi.com arată că românii nu mai aleg doar destinațiile clasice precum Roma sau Barcelona, ci se îndreaptă tot mai mult și spre orașe regionale, insule sau zone de coastă.

Madrid și Bari sunt marile surprize ale sezonului estival 2026.

Capitala Spaniei a înregistrat cea mai mare creștere a rezervărilor dintre destinațiile importante, cu un avans spectaculos de 132,8% față de anul trecut. Bari urmează foarte aproape, cu o creștere de 128%.

Valencia, Alicante și Paphos câștigă, la rândul lor, tot mai mult teren în preferințele turiștilor români.

Oraș Creștere rezervări Madrid +132,8% Bari +128% Valencia +63,5% Alicante +54,4% Paphos +51%

Potrivit companiei, această tendință arată că românii caută mai mult decât city-break-uri clasice și sunt interesați de destinații care combină accesibilitatea, atmosfera de vacanță și apropierea de litoral.

Milano este orașul cel mai căutat de români pentru sezonul estival din acest an, urmat de Roma și Madrid.

În top se află și Barcelona, Malta, Bari, Corfu, Málaga, Palma de Mallorca și Napoli.

Poziție Destinație 1 Milano 2 Roma 3 Madrid 4 Barcelona 5 Malta 6 Bari 7 Corfu 8 Málaga 9 Palma de Mallorca 10 Napoli

Aceste destinații combină zborurile accesibile, clima favorabilă și oferta turistică diversificată, ceea ce le menține în topul preferințelor pentru sezonul de vară.

În ciuda cererii ridicate, datele Kiwi.com arată că la jumătatea lunii mai încă există tarife relativ accesibile pentru mai multe rute populare.

Italia rămâne una dintre cele mai avantajoase variante pentru turiștii români.

Destinație Tarif median bilet avion Milano 52,87 euro Bari 80 euro Roma 82,33 euro Malta 87,81 euro Barcelona 125 euro Málaga 159,98 euro Madrid 186,55 euro

Compania precizează că aceste tarife includ doar biletele de avion și nu acoperă costuri suplimentare precum bagajele, alegerea locurilor, asigurările sau alte servicii extra.

Specialiștii Kiwi.com spun că turiștii care își păstrează flexibilitatea privind datele de călătorie, aeroporturile sau destinațiile pot găsi diferențe importante de preț.

„Compararea datelor de călătorie, a aeroporturilor apropiate și a destinațiilor alternative poate face o diferență semnificativă”, arată analiza companiei.

Pe măsură ce sezonul estival se apropie, numărul locurilor disponibile începe să scadă, iar prețurile pot crește rapid, în special pentru destinațiile foarte căutate.

Per ansamblu, analiza Kiwi.com arată că românii intră în vara lui 2026 cu o cerere mai mare pentru călătorii, o planificare mai atentă și o orientare clară către destinațiile din sudul Europei.

Italia, Spania și Grecia rămân principalele opțiuni pentru concedii, însă orașe precum Madrid, Bari, Valencia sau Paphos demonstrează că turiștii români sunt tot mai deschiși către alternative noi și experiențe diferite.