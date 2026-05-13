Turismul românesc traversează o perioadă de transformare, în care impulsul de a călători rămâne puternic, însă deciziile sunt luate mai calculat ca în anii anteriori. Creșterea costurilor, tensiunile geopolitice și nevoia de predictibilitate au schimbat prioritățile turiștilor, care caută tot mai mult siguranță, flexibilitate și consultanță specializată atunci când își organizează vacanțele. În același timp, interesul pentru destinații exotice, circuite personalizate și experiențe premium continuă să crească, semn că piața locală devine mai sofisticată și mai matură.

Într-un interviu acordat Capital.ro, Sorin Stoica vorbește despre noile comportamente de consum în turism și despre profilul turistului român care va domina piața în următorii ani.

Cum s-a schimbat comportamentul românilor în alegerea vacanțelor în ultimul an, în contextul presiunii economice și al incertitudinilor generale? Observați o orientare mai puternică spre vacanțe mai scurte, mai ieftine sau mai rare?

Românii nu renunță la vacanțe, dar le aleg mai atent. Presiunea economică și incertitudinile generale au adus mai multă prudență în etapa de decizie: clientul compară mai mult, pune mai multe întrebări și vrea să înțeleagă foarte bine ce primește pentru bugetul alocat.

Nu vedem o migrare masivă către vacanțe foarte ieftine sau o reducere puternică a frecvenței de călătorie, ci mai degrabă o optimizare. Dacă apar ajustări, acestea se fac de obicei la categoria hotelului, la durata sejurului sau la perioada de plecare. Mai rar vedem clienți care renunță complet la destinația dorită. Practic, românii nu cumpără neapărat mai puține vacanțe, ci cumpără mai rațional.

Cât de important a devenit criteriul „siguranță” în decizia de călătorie în comparație cu prețul? Există destinații care sunt evitate de români din motive de siguranță sau instabilitate geopolitică?

Prețul rămâne important, dar siguranța a devenit unul dintre criteriile principale în decizia de călătorie. În turism, siguranța nu înseamnă doar stabilitatea destinației. Înseamnă și rute aeriene predictibile, escale bine alese, parteneri locali verificați, condiții transparente de anulare și capacitatea agenției de a interveni rapid dacă apare o situație neprevăzută.

Începând cu luna martie, am văzut mai multă atenție față de rutele care implică escale în zone percepute ca fiind mai sensibile. Nu vorbim neapărat despre o evitare totală a unor destinații, ci despre mai multă prudență în alegerea traseului și a operatorilor. Destinațiile percepute ca stabile și bine conectate au câștigat teren, iar pentru client siguranța a devenit parte din valoarea vacanței, nu un detaliu secundar.

Cum influențează nevoia de flexibilitate modul în care românii își fac rezervările în 2026? Se observă o creștere a cererii pentru pachete modificabile sau anulări gratuite?

Flexibilitatea este astăzi esențială. Înainte, conversația începea de multe ori cu prețul, hotelul sau perioada. Acum, tot mai mulți clienți întreabă încă de la început despre posibilitatea de modificare, condițiile de anulare, alternativele de rută, asigurări și suport în destinație.

Pentru vacanțele complexe, flexibilitatea nu mai este un beneficiu suplimentar, ci o componentă centrală a deciziei de cumpărare. Când vorbim despre zboruri lungi, escale, transferuri, hoteluri, excursii și servicii locale, clientul are nevoie să știe că întregul lanț este gestionat profesionist. Aici se vede diferența dintre o simplă rezervare și o vacanță construită corect.

Cum își planifică românii vacanțele față de anii anteriori? Există o tendință de „last-minute” mai accentuată?

Datele noastre arată un avans mediu de aproximativ 79 de zile între momentul căutării și plecare, iar pentru destinații precum Japonia, Coreea de Sud, Seychelles sau Indonezia, planificarea începe adesea și mai devreme.

Există, desigur, și comportament de last-minute, dar acesta este mai vizibil în zona vacanțelor simple, apropiate, cu logistică redusă. Pentru circuite, destinații exotice sau itinerare cu mai multe opriri, last-minute înseamnă de multe ori opțiuni mai puține și costuri mai mari. Clientul care alege o vacanță long-haul înțelege că planificarea din timp îi oferă acces la zboruri mai bune, hoteluri potrivite și un itinerar mai bine echilibrat.

Cum își ajustează românii bugetele de vacanță în actualul context economic? Renunță la confort sau la destinații mai îndepărtate în favoarea unor opțiuni mai accesibile?

Românii sunt mai atenți la buget, dar nu în sensul în care caută automat cel mai mic preț. Vor să știe că banii investiți se traduc într-o experiență sigură, coerentă și adaptată nevoilor lor. Sunt clienți care aleg să plece în extrasezon, să reducă anumite servicii opționale sau să optimizeze traseul, dar păstrează destinația și calitatea de bază a experienței. Familiile sunt un exemplu bun: în datele Circuiterra, familiile cu copii au un preț mediu cotat de 5.255 de euro per rezervare totală, cu aproximativ 48% peste media cuplurilor, ceea ce arată disponibilitate de plată atunci când vacanța este sigură și bine organizată.

Ce tip de destinații sunt cele mai căutate în 2026: exotice, europene sau city break-uri? Există schimbări semnificative în topul destinațiilor preferate de români?

În 2026, cele mai puternice direcții vin din zona vacanțelor exotice, a circuitelor și a destinațiilor long-haul. Asia este unul dintre principalele motoare de cerere: Japonia, China, Thailanda, Indonezia/Bali, Vietnam, Singapore și Coreea de Sud sunt destinații foarte căutate. Coreea de Sud este una dintre surprizele anului, cu o creștere vizibilă în căutări, mai ales în rândul turiștilor care au mai fost în Asia și caută experiențe noi.

Maldive rămâne foarte puternică în cererile directe către consultanții Eturia, iar Africa își păstrează relevanța prin Kenya, Tanzania și Africa de Sud, în special pentru safari și experiențe de natură. Europa rămâne importantă ca volum, mai ales pentru city break-uri și vacanțe mai scurte, cu Spania, Italia și Portugalia în continuare în topul preferințelor. Diferența față de anii anteriori este că românii sunt mai deschiși la combinații de destinații, circuite și experiențe personalizate.

Cum s-a schimbat rolul agențiilor de turism precum Eturia în decizia finală a clientului? Caută românii mai mult consultanță personalizată decât în trecut?

Rolul agențiilor s-a schimbat semnificativ. Pentru vacanțele simple, online-ul are un rol important în inspirație și comparație. Dar când vacanța devine complexă, clientul caută expertiză, siguranță și un partener care poate gestiona întregul proces.

În cazul Eturia, modelul este unul hibrid. Circuiterra.net oferă clientului autonomie, posibilitatea de a explora destinații, bugete și variante de itinerariu. Eturia.ro adaugă consultanța personalizată, mai ales pentru vacanțele cu multe componente, unde contează ordinea traseului, calitatea partenerilor locali, perioada potrivită, ritmul călătoriei și soluțiile în caz de schimbări. Viitorul nu este exclusiv online sau exclusiv offline. Este despre tehnologie plus consultanță. Online-ul eficientizează, dar încrederea se construiește prin oameni și prin capacitatea de a rezolva probleme reale.

Care sunt principalele tendințe pe care le anticipați pentru turismul românesc în 2026?

Cred că 2026 va confirma o piață mai matură, mai selectivă și mai atentă la valoarea reală a vacanței. Românii vor continua să călătorească, inclusiv în destinații îndepărtate, dar vor pune mai mult accent pe siguranță, flexibilitate, rute bune, servicii verificate și suport.

Principalele tendințe vor fi creșterea vacanțelor complexe, a circuitelor de grup cu însoțitor, a destinațiilor asiatice, a safariurilor și a vacanțelor premium pentru familii. Circuitele de grup cu însoțitor reprezintă deja 50% din vacanțele complexe vândute de Eturia, ceea ce arată o nevoie de structură, comunitate și expertiză.

Turistul român care va domina piața în următorii ani va fi informat, prudent și aspirațional. Va continua să își dorească vacanțe memorabile, dar nu le va mai alege impulsiv. Va căuta experiențe autentice, destinații noi și servicii bine construite, însă într-un cadru sigur, flexibil și predictibil. Piața nu se retrage, ci devine mai sofisticată.