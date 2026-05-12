Comisia Europeană a anunțat că va continua planurile de a introduce taxe pentru emisiile de carbon generate de zborurile internaționale ale companiilor aeriene, în ciuda riscului de tensiuni cu Statele Unite ale Americii și a opoziției venite din partea transportatorilor aerieni, care se confruntă deja cu prețuri ridicate la combustibilul pentru avioane. Executivul european consideră că actualul dezechilibru din sistemul de taxare trebuie corectat.

În prezent, cadrul Uniunii Europene privind prețul carbonului, cunoscut sub numele de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), se aplică doar zborurilor efectuate în interiorul Uniunii Europene. Rutele internaționale către destinații din afara Europei, deși reprezintă o parte semnificativă a emisiilor din sectorul aviatic, nu sunt încă incluse în acest mecanism, situație pe care Comisia dorește să o schimbe.

Potrivit planurilor aflate în discuție, sistemul ETS ar urma să fie extins pentru a include toate zborurile care decolează de pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de destinație. Noua reglementare s-ar aplica atât companiilor aeriene europene, cât și celor din afara blocului comunitar, inclusiv jeturilor private, cu scopul de a asigura condiții de concurență echitabile. Estimările arată că această extindere ar putea genera venituri de aproximativ 12,7 miliarde de euro anual, de trei ori mai mult decât nivelul colectat în 2025.

Inițiativa este contestată de mari operatori aerieni precum Lufthansa și Ryanair, care solicită suspendarea sau limitarea noilor taxe, invocând contextul dificil al industriei, marcat de criza combustibilului și de prețurile record ale kerosenului. În același timp, măsura are potențialul de a reaprinde tensiuni comerciale cu Statele Unite ale Americii, China și India, state care s-au opus anterior unor propuneri similare.

Comisia Europeană analizează în prezent și modul în care această extindere a ETS se va integra cu schema internațională de compensare a emisiilor de carbon pentru aviație, cunoscută sub numele de CORSIA, care urmează să devină obligatorie în 2027. Obiectivul este evitarea unei eventuale duble taxări pentru operatorii aerieni.

Extinderea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la zborurile internaționale va avea un impact asupra prețului biletelor de avion, însă amploarea acestuia depinde de mai mulți factori, precum distanța zborului, clasa de călătorie și modul în care companiile aeriene vor decide să transfere costurile suplimentare către pasageri.

Studiile recente arată că efectele asupra tarifelor nu vor fi uniforme. În cazul zborurilor lung-curier, în special pe rutele intercontinentale, se estimează o creștere medie a prețului biletelor de aproximativ 1,7% până la 2,4%. Pentru un zbor dus-întors peste Atlantic, costurile suplimentare ar putea fi în jur de 10 euro, deși unele scenarii mai pesimiste indică posibile creșteri de până la 30 de euro pentru clasa economic și chiar până la 120 de euro pentru clasa business pe rute foarte lungi.

În cazul zborurilor scurt-curier, care sunt deja incluse parțial în schema ETS, eliminarea treptată a cotelor gratuite până în 2026 ar putea duce la scumpiri suplimentare de aproximativ 3,5% până la 4,9%. În ansamblu, specialiștii avertizează că efectul final asupra prețurilor poate fi influențat semnificativ de modul în care companiile aeriene își ajustează tarifele.

Analizele din industrie arată că, în mod istoric, companiile aeriene transferă între 20% și 56% din costurile legate de mediu direct în prețul biletelor. În plus, unele studii realizate în 2025 indică existența unui așa-numit „efect de șoc”, prin care prețurile biletelor pot crește cu peste 5% imediat după introducerea unor politici mai stricte privind emisiile de carbon, efect care se poate menține pentru o perioadă de aproape un an.

Impactul diferă și în funcție de clasa de călătorie. Pasagerii din clasa business sunt de așteptat să resimtă creșteri mai mari ale costurilor, deoarece emisiile per pasager sunt mai ridicate, din cauza spațiului mai mare ocupat în aeronavă, comparativ cu clasa economic.

Analiștii financiari atrag atenția și asupra unor posibile strategii de evitare a noilor taxe. Un astfel de comportament ar putea fi alegerea unor rute indirecte, prin huburi din afara blocului comunitar. De exemplu, un zbor din Europa către Asia, cu escală în orașe precum Istanbul sau Dubai, ar putea deveni mai atractiv, deoarece taxa pe carbon s-ar aplica doar segmentului de zbor din interiorul blocului comunitar, nu întregii călătorii până la destinația finală.