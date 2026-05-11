Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană (UE) va introduce o taxă vamală de 3 euro pentru toate coletele cu valoare de până la 150 de euro provenite din țări terțe. Decizia, anunțată de Consiliul Uniunii Europene, pune capăt scutirii de taxe vamale pentru aceste tipuri de livrări și are ca obiectiv principal combaterea concurenței neloiale, precum și o mai bună reglementare a unui sector aflat într-o expansiune rapidă.

Noua măsură va afecta în mod special consumatorii care comandă produse ieftine de pe platforme populare precum Shein, Temu, AliExpress, Trendyol și altele. În aceste situații, taxa fixă de 3 euro poate reprezenta o parte semnificativă din valoarea totală a comenzii, mai ales în cazul achizițiilor de mică valoare. Această schimbare este considerată un prim pas către o reformă vamală mai amplă, programată pentru anul 2028, care ar urma să modifice fundamental modul în care sunt importate bunurile în Uniunea Europeană.

Măsura vine pe fondul creșterii exponențiale a numărului de colete mici care intră zilnic pe piața europeană. Conform datelor Comisiei Europene, în anul 2024 au fost livrate peste 4,6 miliarde de colete de mică valoare în spațiul comunitar, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 12 milioane de colete pe zi. Sistemul anterior permitea unor furnizori din afara Uniunii Europene să evite plata taxelor vamale, ceea ce crea o situație considerată inechitabilă față de comercianții europeni, care sunt obligați să respecte reglementări mai stricte și să achite toate taxele aferente.

Taxa de 3 euro se va aplica fiecărei categorii de produse dintr-un colet, în funcție de codurile tarifare vamale de șase cifre. Astfel, dacă un pachet conține mai multe tipuri de produse, fiecare categorie este taxată separat, ceea ce poate duce la o sumă totală mai mare. De exemplu, un colet cu un tricou din bumbac și două bluze din mătase va fi considerat ca având două categorii de produse, ceea ce ar însemna o taxă totală de 6 euro.

Este important de menționat că această taxă este distinctă de TVA deja aplicată coletelor provenite din afara Uniunii Europene. Din iulie 2021, TVA se aplică tuturor importurilor comerciale, indiferent de valoarea acestora.

Noua taxă de 3 euro vine astfel în completarea TVA-ului existent și va fi cel mai probabil colectată prin intermediul sistemului IOSS (Import One-Stop Shop), un mecanism care permite vânzătorilor să încaseze taxele direct de la clienți în momentul plății online, simplificând procedurile administrative pentru autoritățile vamale.

Pentru consumatori, introducerea noii taxe va duce la creșterea prețurilor și la dispariția avantajului perceput al „gratuității” importurilor de produse ieftine. În cazul unor achiziții de valoare mică, impactul poate fi semnificativ: de exemplu, pentru un produs care costă 5 euro, o taxă de 3 euro reprezintă o majorare considerabilă a prețului final, ceea ce ar putea descuraja plasarea de comenzi mici și frecvente.

În acest context, vânzătorii din țările terțe ar putea fi nevoiți să își adapteze strategiile comerciale. Printre posibilele soluții se numără încurajarea comenzilor de valori mai mari, astfel încât costurile suplimentare să fie distribuite mai eficient, sau utilizarea unor depozite aflate pe teritoriul Uniunii Europene, prin care produsele pot fi încadrate ca „mărfuri comunitare” și astfel să evite anumite formalități la import.

Obiectivul principal al măsurii nu este însă descurajarea cumpărăturilor online, ci corectarea unor dezechilibre existente pe piață. Autoritățile europene urmăresc combaterea practicilor de subevaluare a produselor, asigurarea unei concurențe loiale între comercianți și îmbunătățirea controlului asupra siguranței mărfurilor importate, de la jucării până la echipamente electronice.

Această decizie nu este una izolată la nivel european. Statele Unite, de exemplu, au eliminat în anul 2025 pragul de 800 de dolari pentru importurile scutite de taxe vamale, confruntându-se cu probleme similare legate de pierderi de venituri și riscuri de securitate asociate volumului mare de colete de mică valoare.

În acest context, taxa de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană este privită ca o etapă intermediară într-un proces mai amplu de reformă a Uniunii Vamale, planificat pentru anul 2028. Această reformă are în vedere schimbări structurale în modul de gestionare a importurilor, cu scopul de a adapta sistemul vamal la realitățile comerțului online global.

Pe termen lung, se preconizează eliminarea completă a pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale și aplicarea unor tarife standard pentru toate coletele, indiferent de valoarea acestora. În paralel, Uniunea Europeană intenționează să creeze un nou Centru pentru Date Vamale, care ar urma să aibă un rol esențial în colectarea și gestionarea informațiilor, contribuind la o administrare mai eficientă și mai transparentă a fluxurilor comerciale.