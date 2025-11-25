Ghid pentru românii care vor să vadă Târgul de Crăciun de la Viena. Viena este, de departe, una dintre cele mai populare destinații europene pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Piețele sale de Crăciun, luminițele impresionante, concertele clasice și atmosfera elegantă atrag an de an sute de mii de turiști.

Pentru mulți români, capitala Austriei reprezintă o variantă accesibilă și relativ ușor de atins — însă costurile au crescut semnificativ după valurile recente de scumpiri la transport, cazare și restaurante.

O vacanță de Crăciun la Viena poate fi planificată inteligent, dar pentru asta este necesară o imagine clară a bugetului total. Iată, în detaliu, cât te poate costa o escapadă de 3–4 zile în luna decembrie, inclusiv transportul cu avionul sau trenul, cazarea, mâncarea și cheltuielile de la fața locului.

Zborul cu avionul rămâne cea mai rapidă și mai comodă variantă de a ajunge la Viena. Din București există curse directe operate de TAROM și Austrian Airlines, iar în anumite perioade ale lunii decembrie apar și oferte ale companiilor low-cost, cu escală sau cu plecare din alte orașe.

În mod obișnuit, în extrasezon, un bilet dus-întors București – Viena poate costa între 80 și 140 de euro. De Crăciun însă, tarifele cresc considerabil. Pentru perioada 20–27 decembrie, majoritatea ofertelor se situează între 180 și 260 de euro, iar pentru cei care își rezervă cu doar câteva zile înainte de plecare, prețul poate urca chiar până la 300–350 de euro. Bagajul de cală nu este inclus în majoritatea pachetelor de bază, așa că încă 30–50 de euro se adaugă automat dacă ai nevoie de el.

La cost se adaugă și transportul de la aeroportul Schwechat până în centrul Vienei. Trenul rapid City Airport Train (CAT) costă 14,9 euro pe sens, însă cei care vor să economisească pot alege OBB Railjet, care ajunge la Wien Hauptbahnhof în aproximativ același timp, dar la un preț de doar 4,4 euro. O alternativă este autobuzul Vienna Airport Lines, cu tarife între 9 și 10 euro pentru un singur drum.

În total, dacă alegi avionul și optezi pentru transport public în oraș, costul total de transport dus-întors se poate situa între 190 și 300 de euro, în funcție de data rezervării și de necesarul de bagaje.

Pentru cei care preferă un ritm de călătorie mai relaxat și pot accepta 18 ore pe drum sau chiar mai mult, trenul rămâne o alternativă interesantă. Pentru a ajunge de la București la Viena pot fi folosite trenurile internaționale operate de CFR și OBB, cu schimb la Budapesta.

Prețul total al unui dus-întors București – Viena cu schimb se situează între 120 și 180 de euro, în funcție de disponibilități și de tarifele promoționale. Avantajul major este bagajul nelimitat și lipsa controalelor stricte ca la aeroport, însă timpul de călătorie este semnificativ mai lung, iar confortul vagoanelor variază.

Pentru turiștii din vestul României, trenurile directe Timișoara – Viena reprezintă o soluție excelentă: drumul durează 9-10 ore, iar biletele încep de la 35–40 de euro pe sens, crescând spre 60–70 de euro în apropierea sărbătorilor. Pentru o familie de 3–4 persoane, trenul poate fi, într-adevăr, opțiunea cu cel mai bun raport cost–beneficiu.

Cazarea reprezintă, de departe, cea mai mare provocare în Viena în decembrie. Tarifele cresc chiar și cu 40–60% față de restul anului, iar unitățile din zona centrală se ocupă cu săptămâni bune înainte.

Pentru un hotel de 3 stele aflat la 10–15 minute de centrul istoric, prețurile în perioada 20–30 decembrie pornesc de la 120–150 de euro pe noapte pentru o cameră dublă. În centru, tarifele sar frecvent de 200–250 de euro pe noapte. Hotelurile de 4 stele se situează între 220 și 350 de euro, iar cele de lux depășesc 500 de euro în weekendurile de Crăciun.

Pentru cei care vor să optimizeze bugetul, există mai multe soluții:

apartamente Airbnb: între 80 și 140 de euro pe noapte, în funcție de zonă;

pensiuni și guesthouse-uri tradiționale: 70–110 euro pe noapte;

hosteluri moderne: loc în cameră comună la 25–40 de euro, cameră privată la 60–90 de euro.

Raportat la o vacanță de 3 nopți, costul mediu al cazării va fi între 250 și 450 de euro pentru o cameră dublă decentă în zone precum Leopoldstadt, Landstraße, Favoriten sau Ottakring — cartiere bine conectate cu transportul public.

Mâncarea în Viena poate fi relativ accesibilă dacă ești atent la buget, dar poate deveni rapid scumpă în piețele de Crăciun. În mod normal, prețurile sunt următoarele:

Schnitzel vienez la restaurant: 15–22 euro

Bratwurst în piețele de Crăciun: 6–8 euro

Vin fiert (Glühwein): 5–7 euro + garanția de 3–4 euro pentru cană

Sacher torte: 6–8 euro felia

Café latte: 4–5 euro

Meniu la fast-food: 9–12 euro

Prânz la restaurant obișnuit: 12–18 euro

Cină la un restaurant mediu: 20–30 euro/persoană

Pentru o persoană, cheltuielile zilnice de mâncare se situează, realist, între 35 și 55 de euro, dacă alternezi restaurantele cu street food și supermarketuri. În piețele de Crăciun, tentațiile sunt multe, ceea ce împinge ușor bugetul spre 60–70 de euro/zi.

Transportul public din Viena este excelent și accesibil. Un abonament de 24 de ore costă 8,2 euro, cel de 48 de ore 14,1 euro, iar cel de 72 de ore 17,1 euro.

Pentru 3 zile de vacanță, abonamentul de 72h este, de departe, cea mai avantajoasă opțiune. Taxiurile sunt scumpe: 12–15 euro pentru doar câțiva kilometri.

Adunând costurile pentru perioada de vârf, bugetul pentru o persoană arată astfel:

Transport avion: 190–300 euro

Cazare 3 nopți: 250–450 euro

Mâncare: 120–180 euro

Transport local: 17–25 euro

Cheltuieli în piețele de Crăciun + suveniruri: 40–80 euro

Total estimat: între 620 și 1.030 de euro de persoană, în funcție de stilul de călătorie și momentul rezervării.

Pentru familii sau cupluri, costurile pot fi optimizate prin cazare în apartament și alegerea trenului în locul avionului, ceea ce poate reduce bugetul total cu 20–25%.