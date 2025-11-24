Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că pensiile pe luna decembrie 2025 se vor plăti la timp, fără probleme. Nu contează cum primiți pensia: pe card sau prin Poșta Română, toate vor ajunge la beneficiari conform programului.

Tot în luna decembrie se va plăti și ultima tranșă din ajutorul financiar în valoare de 800 de lei. Este vorba despre 400 de lei, a doua tranșă. Prima tranșă de 400 de lei s-a dat în luna aprilie, înainte de Paște. A doua tranșă se va da înainte de Crăciun.

Acest ajutor financiar se acordă pensionarilor civili și militari, însă doar celor care au pensia de cel mult 2.574 de lei.

În luna decembrie, copiii și elevii vor primi alocațiile de stat ca de obicei, fie pe card, fie prin Poșta Română, în funcție de opțiunea aleasă de părinți.

Banii vor intra pe card luni, pe 8 decembrie, de regulă în jurul orei 14:00, dar ora exactă poate fi diferită de la o bancă la alta. Cei care primesc alocația prin Poșta Română vor primi banii în zilele următoare deoarece distribuirea se face treptat, în toată țara.

Alocația este de 719 de lei pe lună pentru copiii până la doi ani și pentru copiii cu dizabilități între 3 și 18 ani, iar pentru copiii între 2 și 18 ani și pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională suma este de 292 de lei pe lună.

De obicei, alocațiile intră pe card în jurul datei de 8 în fiecare lună, iar pentru că în decembrie 2025 această zi este luni, nu se așteaptă întârzieri.

Ultima creștere a alocațiilor a avut loc în ianuarie 2024, atunci când sumele pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani au fost majorate cu 36 de lei, iar pentru copiii cu dizabilități și cei de până la 2 ani cu 88 de lei. La începutul anului 2025 se aștepta o nouă majorare, însă aceasta a fost suspendată din cauza Ordonanței Trenuleț.

Potrivit Legii nr. 141/2025, care a intrat în vigoare la 1 august 2025, alocațiile vor rămâne la nivelul stabilit în luna noiembrie 2025 și nu se vor mai modifica pe tot parcursul anului 2026.

Astfel, copiii și elevii nu vor primi alocații mărite nici în 2025, nici în 2026, iar sumele vor rămâne aceleași și în luna decembrie 2025.