Amazon schimbă regulile pentru clienții din SUA. Procesele colective împotriva companiei nu vor mai fi permise

Amazon a reintrodus arbitrajul obligatoriu pentru clienții din Statele Unite și a eliminat posibilitatea acestora de a iniția procese colective împotriva companiei. Noile condiții au intrat în vigoare imediat, iar continuarea utilizării serviciilor Amazon este considerată o acceptare a acestora.

Amazon a modificat termenii și condițiile aplicabile clienților săi din Statele Unite, revenind la un sistem pe care îl abandonase în urmă cu aproximativ cinci ani.

Compania și-a informat vineri clienții prin e-mail că eventualele dispute vor trebui soluționate prin arbitraj obligatoriu. Totodată, noile condiții împiedică utilizatorii să inițieze procese colective împotriva Amazon.

Schimbarea a intrat în vigoare imediat. Clienților li s-a transmis că utilizarea în continuare a serviciilor companiei reprezintă acceptarea noilor condiții.

Modul în care Amazon a făcut modificarea este neobișnuit prin rapiditatea sa. În general, companiile oferă utilizatorilor un interval de câteva săptămâni înainte ca schimbările importante ale termenilor și condițiilor să devină aplicabile.

Anterior, regulile Amazon stabileau că litigiile cu utilizatorii trebuiau soluționate în instanțele din statul Washington, unde se află sediul companiei.

Revenirea la arbitraj este cu atât mai interesantă cu cât Amazon renunțase anterior la acest mecanism tocmai după ce s-a confruntat cu un număr foarte mare de solicitări.

În 2021, aproximativ 75.000 de clienți au depus cereri de arbitraj împotriva companiei. Aceștia susțineau că serviciul Alexa îi înregistra fără consimțământ.

Numărul foarte mare de solicitări a generat costuri importante pentru Amazon. Unele firme de avocatură începuseră să utilizeze așa-numitul arbitraj în masă ca strategie împotriva companiilor care impuneau soluționarea individuală a disputelor.

În locul unui proces colectiv, erau depuse simultan mii sau chiar zeci de mii de cereri individuale de arbitraj. Compania vizată putea ajunge astfel să suporte milioane de dolari numai pentru taxele necesare începerii procedurilor.

Această situație a determinat Amazon să renunțe la arbitrajul obligatoriu și să prevadă soluționarea disputelor în instanță.

Amazon încearcă acum să limiteze problema care a determinat-o să renunțe în trecut la arbitraj.

Potrivit noilor condiții, atunci când sunt depuse cel puțin 25 de cereri de arbitraj privind aceeași problemă într-un interval de șase luni, acestea vor fi considerate „arbitraj în masă”.

Cazurile respective vor fi apoi soluționate în loturi formate din minimum 25 de cereri.

Compania susține că arbitrajul poate oferi clienților o modalitate mai rapidă și mai puțin costisitoare de rezolvare a disputelor. În același timp, utilizatorii vor păstra posibilitatea de a se adresa instanțelor pentru litigii cu valoare redusă.

Există o diferență importantă între arbitraj și soluționarea unui litigiu în instanță. Procedurile de arbitraj se desfășoară într-un cadru privat, în fața unui arbitru independent.

Din acest motiv, detaliile disputelor și eventualele acorduri prin care acestea sunt soluționate nu devin, de regulă, informații publice.

Prin noile condiții, clienții Amazon nu vor mai putea reuni mai multe reclamații într-un proces colectiv împotriva companiei. Fiecare dispută va intra în mecanismul de arbitraj prevăzut de termenii serviciului, cu excepțiile stabilite pentru anumite litigii cu valoare redusă.

Schimbarea nu se aplică însă retroactiv. Procesele împotriva Amazon care au fost deja inițiate înainte de intrarea în vigoare a noilor condiții, inclusiv acțiunile colective aflate deja în desfășurare, nu sunt afectate de noile reguli.