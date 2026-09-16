UE schimbă regulile pentru comerțul online. Taxă nouă pentru fiecare produs cumpărat din afara Uniunii

Parlamentul European a aprobat reforma Codului vamal al UE, care introduce o taxă pentru produsele cumpărate online din afara Uniunii și reguli mai stricte pentru importatori. Măsurile urmăresc gestionarea numărului tot mai mare de colete și intră treptat în aplicare.

Parlamentul European a aprobat miercuri, la Strasbourg, o reformă majoră a Codului vamal al Uniunii Europene, care introduce reguli mai stricte pentru comerțul electronic și prevede înființarea unei noi autorități vamale, potrivit unui comunicat al legislativului european.

Noile norme prevăd o taxă de procesare pentru fiecare articol cumpărat de la magazine online din afara Uniunii Europene și trimis direct consumatorilor din UE. Măsura are ca scop acoperirea costurilor tot mai mari generate de gestionarea numărului în creștere de colete individuale.

Taxa de procesare va fi achitată de aceeași entitate responsabilă pentru plata celorlalte taxe vamale aferente coletului, astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și va fi revizuită o dată la doi ani, pentru a rămâne proporțională cu costurile reale. Statele membre vor începe colectarea taxei cel târziu la 1 noiembrie 2026.

Vânzătorii și platformele care facilitează vânzarea la distanță a mărfurilor din țări din afara UE către clienți din Uniunea Europeană vor fi considerați importatori. Aceștia vor trebui să furnizeze autorităților vamale toate datele necesare, să achite sau să garanteze plata taxelor și să se asigure că produsele trimise în Europa respectă legislația UE.

Pentru a garanta respectarea noilor reguli, aceste companii trebuie să fie stabilite în Uniunea Europeană sau să fie reprezentate de o entitate cu sediul în UE care are statut de operator economic autorizat (AEO) ori statut de comerciant „încredere și control”. Măsura urmărește să împiedice folosirea unor societăți fictive pentru eludarea normelor.

Vânzătorii și platformele din țări terțe sunt încurajați, de asemenea, să utilizeze depozite din Uniunea Europeană, pentru a stimula transporturile în vrac, care pot fi verificate mai ușor de autoritățile vamale. Expedierile către clienții din UE vor beneficia de o taxă de procesare mai mică dacă mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a eficientiza controalele vamale.

Companiile care încalcă în mod repetat normele europene pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1% și 6% din valoarea totală a mărfurilor importate în UE în ultimele 12 luni. În plus, autoritățile vamale le pot suspenda, revoca sau anula statutul de comerciant „încredere și control” ori de operator economic autorizat și le pot încadra în categoria operatorilor cu grad ridicat de risc.

Societățile de import-export care respectă normele și acceptă să coopereze în mod transparent cu autoritățile vamale pot beneficia de statutul simplificat de „încredere și control”. Pentru a obține acest statut, companiile vor trebui inițial să treacă printr-un proces de verificare și să ofere autorităților vamale acces la sistemele lor electronice.

În schimb, expedierile acestor companii vor fi supuse unor controale mai rare, iar firmele vor avea o flexibilitate mai mare în ceea ce privește plata taxelor și comisioanelor. Actualul statut de operator economic autorizat va rămâne, de asemenea, în vigoare, astfel încât statutul vamal să rămână accesibil și operatorilor economici mai mici.

Reforma va introduce un nou sistem informatic paneuropean pentru domeniul vamal, denumit „EU Data Hub”, care va fi administrat de nou-înființata Autoritate vamală a UE (EUCA). Platforma va putea fi utilizată opțional începând din 2031, urmând să devină obligatorie până în 2034.

EU Data Hub va înlocui cel puțin 111 sisteme software utilizate în prezent de autoritățile vamale din Europa. Pentru companii, noua platformă va simplifica și accelera declararea mărfurilor și comunicarea cu autoritățile vamale. În cazul autorităților, accesul la date cuprinzătoare va îmbunătăți analiza riscurilor și va facilita cooperarea transfrontalieră.

Reforma prevede și înființarea Autorității vamale a UE (EUCA), cu sediul la Lille, în Franța. Autoritatea urmează să devină pe deplin operațională, iar principalele sale responsabilități vor fi coordonarea viitoarei cooperări vamale, gestionarea riscurilor și administrarea platformei EU Data Hub.

Consiliul și-a dat deja acordul formal final pentru reformă, astfel că aprobarea Parlamentului European reprezintă ultima etapă a procedurii. Reforma a fost semnată oficial miercuri, la ora locală 16:00, respectiv 17:00, ora României, și urmează să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cât mai curând posibil.

Noile norme vor intra în vigoare la o zi după publicare, iar statele membre vor trebui să înceapă aplicarea integrală a acestora după 12 luni.

Comisia Europeană a inițiat reforma Codului vamal în mai 2023, pe fondul creșterii puternice a numărului de colete individuale provenite de pe platformele online din afara Uniunii Europene. Acestea pun presiune tot mai mare asupra autorităților vamale europene și pot reprezenta o cale de intrare în UE pentru produse care nu respectă normele de siguranță.