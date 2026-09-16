Țara care își plătește cetățenii ca să citească. Programul încearcă să combată orele petrecute pe rețelele sociale

Singapore a lansat un program prin care cetățenii sunt recompensați financiar dacă citesc cel puțin 15 minute pe zi. Autoritățile speră că inițiativa va încuraja obiceiul lecturii și va îmbunătăți concentrarea, gândirea critică și imaginația, într-o perioadă în care oamenii sunt expuși permanent la conținut digital.

Programul folosește principiile jocurilor pentru a-i determina pe oameni să citească în mod regulat. Participanții primesc monede virtuale pentru fiecare sesiune zilnică de lectură care durează cel puțin 15 minute.

O astfel de sesiune valorează 20 de monede, iar 1.000 de monede pot fi transformate într-un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 80 de cenți americani.

Practic, un participant trebuie să înregistreze 50 de zile de lectură pentru a primi un dolar singaporez. Este acceptată o singură sesiune pe zi, iar activitatea trebuie înregistrată pe un site al guvernului.

Suma este mai degrabă simbolică, programul fiind conceput pentru a încuraja formarea unei rutine zilnice, arată The Guardian.

Melissa Tam, șefa National Library Board, susține că obiceiurile de lectură durabile se formează prin obiective mici și ușor de atins.

„Trăim într-o lume a unei abundențe extraordinare de conținut, informație și stimulare. În orice moment, putem parcurge sute de titluri, putem urmări un videoclip sau putem obține un rezumat despre aproape orice”, a declarat aceasta.

Tocmai această abundență de informație este una dintre problemele pe care autoritățile încearcă să le combată.

„Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante. Așa că începem cu un obiectiv simplu: citește doar 15 minute pe zi. În autobuz, înainte de culcare sau în timpul prânzului”, a explicat Melissa Tam.

Programul apare în contextul preocupărilor legate de efectele utilizării excesive a platformelor sociale. Guvernul analizează inclusiv posibilitatea introducerii unei limite zilnice pentru timpul petrecut de tineri pe aceste platforme.

Un studiu recent citat în material a indicat doomscrolling-ul, adică obiceiul de a parcurge compulsiv cantități mari de conținut, în special negativ, și dependența drept unele dintre comportamentele care produc cele mai mari efecte negative asupra tinerilor.

Stimulentele financiare nu reprezintă o noutate în politicile publice din Singapore. Autoritățile au mai folosit recompense pentru a încuraja anumite comportamente considerate benefice pentru sănătate.

Printre inițiativele anterioare s-au numărat vouchere pentru supermarket acordate persoanelor care mergeau pe jos și premii pentru atingerea unor obiective zilnice privind numărul de pași.

Inițiativa este cu atât mai interesantă cu cât performanțele elevilor din Singapore la citire sunt deja foarte ridicate.

Elevii singaporezi în vârstă de 15 ani s-au clasat pe primul loc la nivel mondial la citire în ediția din 2025 a Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), potrivit informațiilor prezentate în material.

Singapore a depășit astfel China și Taiwan în clasamentul respectiv. În ciuda acestor rezultate, autoritățile încearcă să consolideze lectura ca activitate zilnică și în afara școlii, într-un mediu în care telefoanele și accesul permanent la conținut digital concurează tot mai mult pentru atenția oamenilor.