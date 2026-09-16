MAE urmărește situația minorității române din Ucraina. Ministerul caută soluții pentru ca elevii din Cartal să continue școala în limba română

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) urmărește îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că alinierea la standardele europene în domeniul protecției minorităților reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Mesajul MAE vine în contextul situației clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), Ucraina. Ministerul român precizează că a întreprins demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea situației și identificarea unei soluții care să permită continuarea instruirii școlare în limba română.

Potrivit MAE, deschiderea clasei respective a avut loc în urma demersurilor făcute de Consulatul General al României la Odesa pe lângă autoritățile ucrainene. Aceste demersuri au fost realizate în baza unor solicitări specifice venite din partea comunității românești locale.

Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autoritățile locale și regionale competente pentru clarificarea situației. Reprezentanții consulatului urmează să efectueze și o a doua vizită la fața locului, programată pentru 18 septembrie, pentru a discuta situația cu toate părțile implicate.

Ministerul precizează că, în această vară și în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunități din regiune. Vizitele au avut ca scop desfășurarea unui dialog direct atât cu reprezentanții comunității românești, cât și cu autoritățile locale.

„Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale. Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate”, a transmis MAE într-un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe afirmă că respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina este urmărită inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, în contextul procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

În acest cadru, alinierea la standardele europene privind protecția minorităților reprezintă un angajament asumat de partea ucraineană în cadrul negocierilor de aderare.

MAE mai arată că educația în limba română constituie în mod constant o prioritate în dialogul bilateral dintre România și Ucraina, inclusiv la nivel înalt.