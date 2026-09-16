Oktoberfest 2026. Cât a ajuns să coste o halbă de bere la München?

O halbă de bere la Oktoberfest a ajuns să coste de aproape cinci ori mai mult decât în anul 1985. În anul 2026, vizitatorii vor plăti în medie 15,61 euro pentru un litru. Cum s-a ajuns aici și cât mai poate crește prețul?

Prețul berii la celebrul festival Oktoberfest din München a crescut mult mai rapid decât rata inflației din Germania în ultimele decenii. În prezent, o halbă de un litru costă, în medie, de aproape cinci ori mai mult decât în 1985, potrivit lui Andreas Rees, economist-șef al UniCredit Germania.

Oktoberfest, considerat cel mai mare festival al berii din lume, este programat să înceapă sâmbătă. Deschiderea oficială a ediției din acest an va fi marcată de primarul Münchenului, Dominik Krause, care va deschide primul butoi de bere.

Festivalul este așteptat să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume. Participanții consumă bere servită în halbe de un litru, cunoscute local sub denumirea de „Mass”, și participă la evenimente îmbrăcați în costume tradiționale, precum Lederhosen și Dirndl.

Prețul berii este unul dintre subiectele intens discutate în fiecare an, mai ales pe fondul majorărilor din ultimii ani. În 2026, participanții vor plăti, în medie, 15,61 euro pentru o halbă „Mass”, cu 2,4% mai mult decât anul trecut, potrivit cifrelor oficiale.

Majorarea din acest an este însă sub rata inflației naționale, în condițiile în care prețurile de consum din Germania sunt estimate să crească cu 3% în 2026. Diferența devine mult mai evidentă dacă prețurile sunt comparate cu cele din 1985. Atunci, o halbă de un litru de bere costa, în medie, echivalentul a 3,20 euro, adică aproximativ o cincime din prețul actual.

Potrivit lui Andreas Rees, această evoluție reprezintă o creștere de aproximativ 400% a prețului berii, în timp ce prețurile generale de consum din Germania au avansat cu aproximativ 120% în aceeași perioadă.

Economistul consideră că fenomenul supranumit „beerflation”, folosit pentru a descrie creșterea prețului berii la Oktoberfest, ar putea fi aproape de punctul maxim. El a remarcat că prețurile ridicate sunt, de regulă, asociate cu o cerere mai redusă, dar a pus sub semnul întrebării ideea că prețurile berii de la festival nu vor mai crește: „Am paria acest lucru pe următoarea halbă? Probabil că nu”.