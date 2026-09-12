O casă de poveste în care timpul pare să fi rămas pe loc, scoasă la vânzare. Cât costă 

O casă tradițională din Transilvania, construită în urmă cu mai bine de un secol, a fost scoasă la vânzare într-un sat din județul Mureș. Gospodăria păstrează mai multe elemente specifice caselor rurale din zonă, printre care pridvorul tradițional, șura, grajdurile și pivnița.

Proprietatea se află în satul Feleag, într-o zonă din care se poate ajunge relativ ușor în Sighișoara, Saschiz și Archita. Casa și anexele sunt amplasate pe un teren de aproape 1.600 de metri pătrați.

Potrivit anunțului imobiliar, gospodăria are un preț de 40.000 de euro. Casa a fost construită în anul 1924 și păstrează mai multe elemente ale arhitecturii rurale transilvănene.

Pe lângă clădirea principală, proprietatea include mai multe construcții și spații gospodărești care completează aspectul tradițional al ansamblului. Printre acestea se află și un cuptor de lut care, potrivit informațiilor din anunț, este încă funcțional.

„Proprietatea nu este monument istoric, însă păstrează caracterul original al arhitecturii rurale transilvănene. Aici, timpul are un ritm diferit. Curtea, anexele și grădina creează un spațiu complet, cu potențial real de regenerare”, se arată în anunțul de vânzare.

Construcția are structura din cărămidă și este acoperită cu țiglă. La interior au fost păstrate dușumelele, ușile din lemn și obloanele tradiționale, iar locuința este prevăzută și cu sobe de teracotă.

Proprietatea nu are statut de monument istoric, însă aspectul și elementele păstrate de-a lungul timpului îi conferă caracterul unei gospodării rurale tradiționale. Agenția imobiliară subliniază în descrierea proprietății faptul că arhitectura originală a fost conservată.

„Proprietatea nu este monument istoric, însă păstrează caracterul original al arhitecturii rurale transilvănene. Aici, timpul are un ritm diferit. Curtea, anexele și grădina creează un spațiu complet, cu potențial real de regenerare”, se menționează în anunțul de vânzare.

În curtea gospodăriei se află și o bucătărie de vară, o cămară și o pivniță. Acestora li se adaugă șura și grajdurile, care fac parte din configurația tradițională a proprietății.

Un alt element al gospodăriei este pridvorul tradițional, iar curtea este amenajată cu piatră de râu. Anexele existente oferă, potrivit descrierii din anunț, mai multe posibilități de utilizare, fără ca proprietatea să își piardă specificul rural.

„În curte se găsesc o bucătărie de vară, o cămară, o pivniță, o șură și grajduri. Există și un pridvor tradițional, iar curtea este amenajată cu piatră de râu. Șura și anexele ar putea fi reconvertite în spații de cazare, ateliere sau zone de relaxare, iar gospodăria ar putea deveni o casă de vacanță ori chiar un mic proiect de turism rural, mai spune în anunț agentul care are proprietatea în portofoliu”, se mai arată în anunț

Casa este prezentată astfel ca o proprietate care poate păstra destinația de locuință, dar și ca un spațiu ce poate fi adaptat pentru alte utilizări. Printre variantele menționate de agenția imobiliară se numără amenajarea unei pensiuni tradiționale sau transformarea gospodăriei într-o casă de vacanță.

Suprafața terenului, de aproape 1.600 de metri pătrați, include casa, curtea, grădina și anexele gospodărești. Configurația proprietății păstrează astfel mai multe dintre elementele întâlnite la gospodăriile tradiționale din satele transilvănene.

Din punct de vedere al utilităților, proprietatea este racordată la apă, electricitate și canalizare. Strada pe care se află gospodăria este asfaltată și beneficiază de iluminat public.

Localizarea în satul Feleag oferă acces către mai multe localități cunoscute din zona Sighișoarei. În anunț sunt menționate Sighișoara, Saschiz și Archita ca puncte către care se poate ajunge din zona în care se află gospodăria.

Casa din 1924 este scoasă la vânzare împreună cu terenul și anexele existente, la prețul de 40.000 de euro. Proprietatea păstrează elemente precum pridvorul, șura, grajdurile, pivnița, bucătăria de vară, dușumelele și tâmplăria din lemn, dar și cuptorul de lut prezentat în anunț ca fiind încă funcțional.