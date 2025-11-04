Dacă vrei să construiești o casă pe terenul tău, trebuie să respecți anumite distanțe față de limitele proprietăților vecine. Dacă nu le respecți, poți avea probleme: ți se poate refuza autorizația de construire sau poți ajunge în instanță cu vecinii.

Codul Civil (articolul 612) zice clar că orice construcție, lucrare sau plantație trebuie făcută la cel puțin 60 cm de hotar, dacă nu există alte reguli locale diferite. Scopul este să fie respectate drepturile vecinului și să se mențină o „bună vecinătate”. Cu alte cuvinte, chiar dacă terenul e al tău, nu poți construi oriunde vrei — trebuie să ții cont să nu provoci probleme vecinilor (cum ar fi infiltrații, umbră sau disconfort).

Această lege nu spune o distanță exactă, dar obligă respectarea regulilor locale de urbanism (PUG, RLU, PUZ). Când soliciți autorizația de construire, autoritățile verifică dacă respecți aceste reguli. În unele cazuri, ai nevoie și de acordul vecinilor, dat la notar — de exemplu, dacă vrei să construiești foarte aproape de casa lor sau lipit de ea. Dacă vecinul refuză fără motiv, poți cere instanței o hotărâre care să țină loc de acord.

RGU, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, spune că se pot da autorizații de construire doar dacă sunt respectate distanțele minime stabilite de Codul Civil (adică cel puțin 60 cm). În plus, trebuie respectate și alte reguli tehnice, cum ar fi accesul pompierilor sau asigurarea luminii naturale. Planurile locale pot impune distanțe mai mari, în funcție de zonă.

1. Regula de bază: 60 cm

Legea spune că nu poți construi o casă la mai puțin de 60 cm de gardul vecinului. Aceasta este distanța minimă stabilită de articolul 612 din Codul Civil. Dacă vrei să construiești mai aproape, ai nevoie de acordul vecinului, semnat la notar. Totuși, acești 60 cm sunt o limită minimă absolută, valabilă doar în cazuri speciale – de exemplu, pentru un perete fără ferestre. În practică, autoritățile cer adesea distanțe mai mari.

2. Regula ferestrelor și balcoanelor: 2 metri

Dacă ai ferestre, balcoane sau alte deschideri care dau spre curtea vecinului, trebuie să le pui la cel puțin 2 metri de hotar, conform articolului 615 din Codul Civil. Dacă fereastra nu e direct spre hotar, ci oblică, distanța minimă e 1 metru. Distanța se măsoară perpendicular de la fereastră sau balcon până la linia de hotar.

3. De ce se vorbește de „3 metri”

În multe situații, proiectanții și autoritățile cer o distanță de 3 metri față de gard. Această regulă practică combină: cei 60 cm minim pentru construcție; cei 2 metri pentru ferestre spre vecin. Astfel se evită orice conflict sau neînțelegere cu legea.

4. Reguli locale mai stricte

Pe lângă Codul Civil, fiecare localitate are propriile reguli (PUG, PUZ, RLU). Acestea pot cere distanțe mai mari – de exemplu: 3 metri față de limita laterală, 5 metri față de spatele terenului. Dacă regulamentul local cere o distanță mai mare, acea regulă se aplică, nu cea din Codul Civil. De aceea, este important să verifici regulamentul local de urbanism înainte să construiești.

Legea spune că poți construi mai aproape de hotarul vecinului decât 60 cm, dar doar dacă vecinul este de acord și acest acord este făcut la notar. Articolul 612 din Codul Civil menționează clar că orice abatere de la distanța minimă trebuie să fie într-un act autentic.

Casele alipite sau cuplate pe granița dintre două terenuri. Zidul despărțitor poate fi chiar peretele uneia dintre case, dacă fiecare proprietar se asigură că streașina și apa pluvială cad pe terenul său.

Vecinul nu poate să schimbe regulile locale de urbanism. Dacă regulamentul local cere 3 m distanță, acordul privat nu poate reduce această obligație. Autoritățile țin cont de acord doar dacă legea permite, de exemplu pentru case alipite în zone unde acest lucru este prevăzut.

În cartiere noi, PUZ sau PUD poate permite case lipite pe latura comună, cu zero metri între ele. În acest caz, distanța pe cealaltă latură a terenului poate fi mai mare pentru a compensa. Aceste reguli trebuie să fie aprobate oficial de autorități, nu se pot stabili individual.

Ce trebuie să faci mai exact? Pentru abateri mari: trebuie un PUZ de derogare. Pentru abateri mici: se poate face un PUD. Ambele trebuie avizate de arhitectul-șef și aprobate de consiliul local. Procesul este complex și costisitor, deci cel mai simplu e să proiectezi casa respectând distanțele existente.

Cu cât casa e mai înaltă, cu atât trebuie să fie mai departe de vecini, ca să nu le umbrească curtea sau ferestrele. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 spune că, dacă distanța între clădiri e mai mică decât jumătate din înălțimea celei mai înalte clădiri, trebuie făcut un studiu de însorire. Scopul este să se verifice că vecinii primesc minim 1,5 ore de soare în camerele de locuit la solstițiul de iarnă.

Regula practică a arhitecților: Distanța recomandată = 60% din înălțimea casei.

Exemplu:

Casă de 5 m → retragere ~3 m

Casă de 8 m → retragere ~4,8 m

Cum procedează primăriile? Mulți impun 3–5 m distanță, indiferent de înălțime, ca să simplifice autorizațiile și să evite probleme cu lumina soarelui. Pe scurt, dacă proiectezi o casă mai înaltă (ex. cu etaj mansardat), fii pregătit fie să o retragi mai mult, fie să faci un studiu de impact asupra vecinilor.

Distanțele dintre case depind foarte mult de localitate și de regulile urbanistice aplicabile. Planul Urbanistic General, sau PUG, stabilește cât trebuie să fie retragerile clădirilor față de vecini, în funcție de zonă. De exemplu, într-un oraș, în cartierele de case individuale, normele pot cere trei metri față de vecini lateral și cinci metri în spatele terenului. Într-o comună rurală, retragerile laterale pot fi mai mici, de exemplu doi metri, dacă vecinul nu are ferestre orientate spre proprietatea ta.

Există și situații speciale în care casele pot fi alipite pe latura comună, mai ales în centre istorice sau în cartiere vechi. În astfel de cazuri, este necesar să se respecte regulile de urbanism și normele de protecție la foc, iar acordul vecinului poate fi cerut. Este important să consulți Regulamentul Local de Urbanism pentru a vedea dacă terenul tău este situat într-o zonă cu construcții izolate, unde se cer retrageri pe toate laturile, sau într-o zonă cu construcții cuplate sau înșiruite, unde este permisă alipirea pe una sau două laturi.

În orașe mari, cum este București, poți construi lipit de hotar dacă vecinul are deja un perete pe acea limită sau dacă ambele terenuri permit case cuplate. Primul proprietar ridică un perete fără ferestre, iar al doilea se poate lipi de acesta, respectând normele și acordul necesar. În orașe mai mici sau în comune, fiecare casă are de regulă o grădină proprie, așa că autoritățile impun menținerea distanțelor clasice de doi-trei metri față de gard.

Diferențele locale sunt foarte importante și au fost confirmate de instanțe. Există cazuri în care proprietari din mediul rural au construit la șaizeci de centimetri de gard, crezând că este legal conform Codului Civil, dar PUG-ul comunei cerea doi metri, iar autorizația a fost anulată, chiar dacă vecinul a fost de acord. În oraș, când cineva a vrut să construiască lipit de hotar și vecinul a refuzat, instanța a confirmat că vecinul nu poate fi obligat să accepte construcția conform legii.

Dreptul la lumină este la fel de important. Într-un caz, un proprietar a respectat distanța minimă orizontală, dar casa lui fiind prea înaltă a umbrit vecinul. Judecătorii au cerut limitarea înălțimii clădirii pentru a proteja lumina naturală, demonstrând că respectarea strictă a cifrelor nu este suficientă, ci trebuie luat în calcul întreg contextul situației.

Dacă construiești fără autorizație sau nu respecți distanțele din autorizație, încalci Legea 50/1991 privind construcțiile. Inspectoratul de Stat în Construcții sau primăria pot interveni, oprind lucrările, aplicând amenzi și chiar demolând părțile construite ilegal.

Vecinul afectat are dreptul să sesizeze autoritățile sau să meargă în instanță. Într-un proces civil, acesta poate solicita daune-interese sau obligarea la modificarea ori demolarea părților neconforme.

Există cazuri reale în care instanțele au dat dreptate vecinilor. De exemplu, garaje sau anexe construite lipit de gard fără acord și autorizație au fost desființate, la fel ca și etaje mansardate care încălcau unghiul de însorire.