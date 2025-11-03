În intervenția sa la România TV, fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat modul în care este condusă România, afirmând că deciziile actualului guvern au un impact negativ asupra cetățenilor. El a subliniat că direcția în care se îndreaptă țara nu este una favorabilă și că populația resimte zilnic efectele acestor politici.

„În primul rând, bună seara și mă bucur să ne auzim mereu cu cei care ne ascultă în fiecare duminică. Din păcate, România nu merge într-o direcție bună, oamenii simt în fiecare zi în buzunarul lor… E normal să fim îngrijorați. Noi nu v-am ales, ne conduceți în direcția greșită și suferim toți”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a afirmat că problemele economice și sociale au fost agravate de deciziile luate în ultima perioadă și că lipsa unei strategii clare afectează stabilitatea țării. Potrivit acestuia, neînțelegerile din interiorul coaliției de guvernare contribuie la o lipsă de coerență în actul administrativ.

Ponta a insistat asupra ideii că alianța dintre PSD și USR este una „împotriva naturii”, susținând că cele două formațiuni au viziuni complet opuse în privința guvernării. În opinia sa, o colaborare eficientă între aceste partide este imposibilă.

„Vă spun direct și cu tot sufletul meu, PSD nu poate să guverneze cu USR. Sunt două gândiri diferite. Nu văd o guvernare coerentă și eficientă pentru România în formula în care și PSD și USR sunt la guvernare. Ori unii, ori alții ar trebui să plece de acolo, așa ar însemna un guvern mult mai coerent în deciziile care pe care le ia pentru România.”, a afirmat fostul premier.

El a adăugat că actualul model de guvernare generează confuzie și decizii contradictorii, ceea ce afectează credibilitatea României în fața partenerilor externi. Ponta a cerut o reconfigurare a coaliției pentru a asigura o mai mare claritate și stabilitate politică.

În cadrul aceleiași intervenții, Victor Ponta a abordat și subiectul relațiilor externe, criticând lipsa de adaptare a României la schimbările geopolitice. Acesta a pus sub semnul întrebării modul în care țara gestionează relația cu Statele Unite, apreciind că politica externă trebuie regândită.

„Eu și la emisiunea dumneavoastră și în campanie am spus că am avut ocazia, șansa mea. V-am spus că o să fie un alt fel de politică. Nu poți să rămâi tot cu ambasadorul lui Iohannis și să speri că America o să rămână în relații bune cu România. Plătim mai mult pentru o apărare mai slabă. O să ne coste paza de 2-3 ori mai mult și o să avem o pază mai puțin sigură, pentru că nu am înțeles și nu vrem să înțelegem că lucrurile s-au schimbat și trebuie un altfel de politică din partea României cu partenerul american.”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier consideră că o parte din dificultățile actuale provin din lipsa unei viziuni clare în politica externă și din menținerea unei abordări depășite în relațiile diplomatice. În opinia sa, România ar trebui să se concentreze pe consolidarea propriilor interese și pe adaptarea la noile realități internaționale.

În continuarea discuției, Ponta a făcut referire la relațiile economice dintre România și China, despre care spune că au fost neglijate în ultimii ani. El consideră că renunțarea la colaborarea cu Beijingul a fost o greșeală, pierzându-se o șansă importantă pentru dezvoltarea economică.