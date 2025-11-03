Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, duminică seară, aparentul conflict politic dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. În opinia sa, unele tensiuni sunt aproape inevitabile, fiind generate de natura constituțională a funcțiilor celor doi lideri.

Fostul șef al statului a explicat că relațiile tensionate dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria au fost o constantă în istoria postdecembristă, el însuși confruntându-se cu astfel de situații în timpul mandatelor sale.

Băsescu a subliniat că structura constituțională a României creează, în mod natural, premisele unor conflicte între președinte și prim-ministru, pentru că ambii au atribuții de conducere în sfera executivă.

El a amintit propriile conflicte cu foști premieri, precum Călin Popescu-Tăriceanu sau Victor Ponta, arătând că experiența i-a demonstrat cât de ușor se pot naște divergențe între cele două instituții. Băsescu consideră că Ilie Bolojan „face ceea ce crede”, iar chiar dacă nu este de acord cu unele dintre măsurile sale, îi recunoaște determinarea.

Comentând politica fiscală a premierului, Traian Băsescu a afirmat că, dacă ar fi fost în locul lui Ilie Bolojan, ar fi luat în calcul o majorare a TVA, considerând că aceasta nu afectează direct companiile, ci consumul.

El a subliniat că, în contextul unui deficit comercial uriaș, o astfel de măsură ar fi putut contribui la temperarea consumului și, implicit, la reducerea importurilor.

Fostul președinte a adăugat că România se confruntă cu o balanță comercială profund dezechilibrată, cu importuri net superioare exporturilor, iar ajustarea consumului intern ar putea fi o soluție temporară pentru creșterea veniturilor bugetare.

Cu toate acestea, a precizat că nu ar fi introdus noi taxe pe companii, considerând că mediul privat trebuie sprijinit, nu împovărat.

„Vă aduc aminte conflictele mele cu Tăriceanu, cu Ponta. Constituția este făcută de așa natură încât, vrei, nu vrei, ajungi în conflict cu premierul ca președinte. Sunt lucruri pe care le-am trăit, nu le analizez să zic că ar fi așa. Le-am trăit în viața de zi cu zi. Bolojan pur și simplu face ce crede el, eu nu spun că e bine ce face. Personal nu aș fi impozitat, nu aș fi crescut impozitele, taxele pentru companii, nu aș fi făcut treaba asta. Vom vedea ce va ieși. Depinde la TVA, asta nu e o taxă pe companii, e pe consum, având în vedere deficitul uriaș pe care îl avem în balanța comerțului exterior, s-ar putea să îl fi mărit eu, pentru că unul din interese este inhibarea consumului, ca să reduci importurile. Noi avem o balanță extrem de dezechilibrată, avem importuri mult mai mari decât exporturile, și atunci e o soluție și asta și ajută la creșterea veniturilor”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Traian Băsescu a mai arătat că președintele Nicușor Dan a greșit atunci când, în campania electorală, s-a angajat public că nu va crește TVA, deși această decizie nu se află în atribuțiile sale.

Fostul lider de stat a subliniat că promisiunile de acest tip creează confuzie și a avertizat că tensiunile dintre Palatul Cotroceni și Guvern sunt amplificate de astfel de angajamente politice nerealiste.

„Noi, prin natura și atribuțiunile constituționale, cei doi lideri ai executivului, mai devreme sau mai târziu ajung în conflict. Și Bolojan știe că tensiunile dintre el și președinte sunt generate de responsabilitățile constituționale. Spre exemplu, aici, tensiunile au pornit de la TVA, Nicușor nu are în atribuții TVA, deci nu el e de vină, problema e că nu l-a pus nimeni în campanie să se angajeze în scris la ceva ce nu are în atribuțiuni”, a spus fostul președinte al României.

Traian Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan adoptă o strategie politică prin care se poziționează ca o voce critică față de guvern, fără a-și asuma direct responsabilitatea deciziilor nepopulare.

În opinia sa, această tactică îi permite șefului statului să acumuleze capital politic și să se distanțeze de eventualele eșecuri ale Executivului.

Băsescu a apreciat că această abordare îi oferă lui Nicușor Dan posibilitatea, la momentul potrivit, să propună un nou guvern și să relanseze procesul de reforme, menținându-și totodată o imagine de „arbitru” în fața opiniei publice.

„Este clar că au viziuni diferite, pe de o parte. Pe de altă parte, ce e foarte bine este că Nicușor Dan face un soi de opoziție la cel care este destinat să devină vinovatul de serviciu, premierul, care trebuie să ia măsuri. Nicușor Dan are o strategie foarte bună, stă puțin în afara implicării în măsurile pe care le aplică Bolojan, ceea ce îi va permite la un moment dat să pună un nou guvern, să caute soluții de relansare a procesului de guvernare și de reforme”, a mai precizat Traian Băsescu în analiza sa.

În finalul intervenției, Traian Băsescu a declarat că nu crede în posibilitatea ruperii coaliției de guvernare, întrucât, în opinia sa, PSD și PNL au devenit un singur partid. El a susținut că cele două formațiuni au fost asociate politic, în diverse forme, încă din anul 2005, și că împreună au distrus conceptul de ideologie în politica românească.

Fostul președinte a reamintit că, după ruptura dintre guvernul Tăriceanu și PDL, social-democrații au susținut guvernarea liberală, iar de atunci, cele două partide ar fi evoluat în tandem, pierzându-și identitatea doctrinară.

În privința USR, Băsescu a afirmat că partidul rămâne o „necunoscută ideologică”, fiind prins între progresismul adoptat de PSD și nevoia de a-și contura o direcție proprie. Fostul lider de stat a concluzionat că speră ca acest progresism să nu ducă la revenirea unor concepte depășite, ironizând ideea unei eventuale întoarceri la „cantinele comune”.